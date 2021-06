Le grand pari de Poutine de Biden au sommet américano-russe

Si une phrase définit l’approche du président Joe Biden en matière de négociation, c’est « toute politique est personnelle ». Lorsqu’il utilise cette ligne, il vise à transmettre la conviction profonde que trouver ce que l’autre personne peut et ne peut pas accepter – qu’il s’agisse d’un membre du Congrès de l’autre parti ou d’un dirigeant étranger – finira par conduire à de meilleures relations et même des accords mutuellement acceptables.

Lors d’une conférence de presse mercredi à l’issue de son sommet à Genève avec le président russe Vladimir Poutine, Biden a montré une fois de plus qu’il faisait beaucoup confiance à cette approche. “Toute la politique étrangère est le prolongement logique des relations personnelles”, a déclaré Biden. “C’est la façon dont la nature humaine fonctionne.”

Cela ne veut pas dire que Biden dit que tout ce qu’il faut pour améliorer les relations américano-russes est d’avoir une conversation en tête-à-tête avec Poutine, bien qu’ils aient eu une discussion d’environ 90 minutes. Cela signifiait, comme il l’a expliqué, qu’en raison de cette discussion, les deux hommes sont désormais clairs sur les lignes rouges à ne pas franchir alors qu’ils cherchent à coopérer sur le contrôle des armements, la cybersécurité, etc.

Ce résultat, dans l’esprit de Biden, valait le déplacement.

“Ce que je dis, c’est que je pense qu’il existe une réelle perspective d’améliorer considérablement les relations entre nos deux pays sans que nous renoncions à une seule chose solitaire basée sur des principes et nos valeurs”, a-t-il déclaré aux journalistes. « Il ne s’agit pas seulement d’intérêt personnel. C’est une question d’intérêt mutuel.

C’est la distillation la plus claire à ce jour de la façon dont Biden pense à la politique étrangère et à la diplomatie. Bien sûr, il y a des contraintes sur ce qui peut être réalisé, mais la seule façon de progresser est d’écouter l’autre personne et de trouver des terrains d’entente.

Le problème pour Biden est que cela pourrait ne pas fonctionner.

« La diplomatie personnelle peut avoir de l’importance. Mais ce n’est pas le fondement de la politique étrangère et ne peut pas surmonter les contraintes structurelles majeures ou les intérêts nationaux », a déclaré Elizabeth Saunders, professeure agrégée à l’Université de Georgetown.

Biden espère que sa touche personnelle fonctionnera sur Poutine

Chaque président américain depuis George W. Bush a tenté une sorte de réinitialisation avec la Russie de Poutine dans l’espoir d’améliorer les relations entre les deux pays. Certains, comme le président Donald Trump, pensaient également qu’engager mano a mano avec Poutine l’amènerait à changer de comportement.

Mais Biden semble croire qu’il offre quelque chose de différent : une vision lucide qu’il ne peut pas changer Poutine, mais il peut travailler avec lui là où les intérêts des deux pays s’alignent. Certains d’entre eux incluent la lutte contre le terrorisme, la recherche d’une solution politique en Syrie, la recherche de moyens de coexister dans l’Arctique, la réduction de la probabilité d’une guerre nucléaire, etc.

C’est tout un gros pari à faire pour Biden, et le sommet de Genève a montré précisément pourquoi.

À part une promesse de tenir des pourparlers sur un futur accord nucléaire et la fin du cyber-piratage, ainsi que le retour des ambassadeurs dans les capitales respectives, peu de substance réelle est ressortie de la réunion.

« L’image de voler quelque part pour regarder l’adversaire dans les yeux et faire une percée est trompeuse. C’est très rare », a déclaré Saunders, bien qu’elle ait noté que « des discussions régulières peuvent faire circuler l’information ».

De plus, il est possible que le sommet finisse par se retourner contre Biden, surtout si Poutine décide bientôt de lancer une cyberattaque contre les États-Unis ou de permettre à l’éminent dissident Alexei Navalny de mourir en prison – deux choses que Biden a prévenues seraient inacceptables pour les États-Unis. Cela mettrait Biden dans la position de devoir riposter avec force avec des sanctions ou d’autres mesures, selon les experts, faisant dérailler tous les efforts pour remettre les relations américano-russes sur les rails.

Connaissant les longues cotes, même Biden a reconnu que son pari pourrait ne pas porter ses fruits. « Voyons ce qui se passe », a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse. “Je ne suis pas confiant [Putin] va changer son comportement.

Les analystes partagent ce point de vue sceptique, affirmant que la réitération des positions américaines n’aura pas beaucoup d’effet sur Poutine. « Nous pouvons livrer un message, comme d’autres présidents l’ont fait, mais du point de vue russe, ils l’ont déjà entendu », a déclaré Alina Polyakova, présidente et directrice générale du Center for European Policy Analysis à Washington, DC.

Mais le président a maintenant joué son rôle et, ce faisant, il a mis à l’épreuve son jeu « toute politique étrangère est personnelle ». Biden s’attend à ce qu’il sache s’il a fait le bon appel assez tôt: “Nous allons pouvoir … regarder vers l’avenir dans trois à six mois et dire:” Est-ce que les choses que nous avons convenues de nous asseoir et d’essayer de s’est bien passé, est-ce que ça a marché ?’