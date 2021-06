Le “grand pas en avant” d’Alfa Romeo ne se reflète pas dans les points · .

La malchance a empêché Alfa Romeo de récolter les fruits du “grand pas en avant” qu’elle a fait avec sa voiture cette année, a déclaré le directeur de l’équipe Frédéric Vasseur.

Kimi Raikkonen a marqué son premier point de la saison avec la 10e place en Azerbaïdjan le week-end dernier. Les seuls autres points marqués par l’équipe cette saison sont survenus lors de la course précédente à Monaco, où Antonio Giovinazzi a également terminé 10e.

L’équipe occupe la huitième place du championnat, à 23 points de son rival le plus proche. Mais Vasseur pense que « regarder le classement ne dit pas vraiment toute l’histoire car je pense que notre performance a été beaucoup plus positive que ne le dit le nombre total de points accumulés jusqu’à présent. »

“En tant qu’équipe, nous avons fait un très grand pas en avant depuis la saison dernière jusqu’à maintenant”, a déclaré Vasseur, “peut-être la plus grande de toutes les équipes sur la grille.

“Les données parlent d’elles-mêmes – rien qu’en qualifications, l’écart moyen que nous avons depuis la pole position a diminué de plus ou moins un point de pourcentage, tandis qu’en course, nous avons également fait des progrès significatifs, au-dessus d’un demi-point de pourcentage.

“Dans une grille si serrée, c’est un grand pas en avant et je pense que nous n’avons pas encore fini de livrer le plein potentiel de notre package.”

Le fournisseur du groupe motopropulseur d’Alfa Romeo, Ferrari, aurait réalisé des gains importants avec son nouveau moteur pour 2021, mais Vasseur dit que le châssis d’Alfa Romeo a également contribué.

“L’ensemble du C41 fonctionne mieux que son prédécesseur et il serait injuste de citer un seul élément pour créditer la progression que nous avons réalisée”, a-t-il déclaré. “Le groupe motopropulseur a fait un grand pas en avant, bien sûr, mais nous avons amélioré tous les aspects de notre voiture et le résultat est visible sur la piste.”

Vasseur a déclaré que les performances supérieures de l’équipe en qualification par rapport à l’an dernier démontraient ses progrès. “Nous n’avons eu que huit apparitions en Q2 en 2020, y compris lorsque nous avons mis deux voitures en Q3 sous la pluie en Turquie.” il a dit.

Giovinazzi a eu des problèmes d’arrêt aux stands à Bahreïn et en Espagne« Après six courses, nous avons déjà franchi la Q1 huit fois sur 12 possibles, et nous avons une Q3 au mérite pur – sur le sec, à Monaco. Le week-end dernier, à Bakou, nous avions le rythme le plus fort que nous ayons eu samedi toute la saison, même si les positions finales sur la grille ne le reflétaient pas.

Un mélange d’erreurs d’équipe, de malchance et de décisions d’arbitrage discutables explique pourquoi Alfa Romeo n’a marqué que deux points jusqu’à présent, estime Vasseur.

“Il y a évidemment eu aussi des cas spécifiques dans lesquels nous aurions pu et dû faire mieux – un problème avec Antonio [pit] s’arrêter à Bahreïn, alors qu’il courait dans les points ; Le crash de Kimi au Portugal.

“Mais dans de nombreux cas, cela a été quelque chose hors de notre contrôle – la course d’Antonio en Espagne a été ruinée lorsque le système de classement FIA l’a empêché par erreur de rattraper le peloton, ou lorsque nous avons perdu deux points que nous avions marqués avec Kimi à Imola en raison d’un pénalité controversée, dans une course où la course d’Antonio a également été détruite par une bande de visière lâche qui s’est logée dans les conduits de frein.

« Des problèmes comme ceux-ci mettent vraiment la pression pour offrir la session parfaite à chaque fois, car il n’y a pas de place pour les erreurs lorsque les marges sont si serrées. Nous devons continuer à travailler pour améliorer tout ce qui est sous notre contrôle – et ensuite, ce qui est dû à la chance s’arrangera, espérons-le. »

