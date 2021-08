Le grand PIB manque-t-il le signal d’une stagflation imminente ? 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le PIB du deuxième trimestre a déçu, s’établissant à un taux annualisé de 6,5%. Est-ce le signe d’une stagflation imminente ?

Alors que la croissance de 6,5% semble bonne en surface, les économistes interrogés par le Wall Street Journal s’attendaient à ce que le PIB annualisé se situe autour de 9,1%. C’était un énorme échec et cela indique que l’économie ne croît pas aussi vite que tout le monde le supposait.

Un examen plus approfondi des chiffres révèle une image encore plus sombre.

Le PIB nominal a augmenté de 13 %, mais l’inflation a amputé la moitié de la croissance. Comme l’a dit WolfStreet, “les attentes élevées ont été anéanties par une hausse de l’inflation qui a surpris les économistes à la hausse tout au long de l’année”.

En fait, la mesure du PIB a probablement sous-estimé l’inflation. Il a supposé un taux d’inflation annualisé au T2 de 6,1 %. Mais l’IPC a enregistré une hausse de 9,35%. Si les gens qui calculent le PIB ont utilisé l’IPC comme déflateur, nous envisageons une croissance annualisée de seulement 3,25 %. Gardez à l’esprit que la mesure moderne de l’IPC sous-estime les augmentations de prix réelles. Comme Peter Schiff l’a noté dans un tweet, l’utilisation d’une véritable mesure de l’inflation révélerait probablement une contraction économique.

La définition de la stagflation est « une situation dans laquelle le taux d’inflation est élevé, le taux de croissance économique ralentit et le chômage reste constamment élevé ». Nous n’en sommes peut-être pas encore là, mais de nombreux signes semblent pointer dans cette direction. Le fait que la croissance économique semble déjà ralentir par rapport aux attentes devrait être un signal d’alarme.

La quasi-totalité de la croissance du PIB au deuxième trimestre est venue d’un bond de 11,8 % des dépenses de consommation. Cela représentait 70,6 % du PIB total, le plus jamais enregistré. C’était la première fois que les dépenses de consommation représentaient plus de 70 % du PIB.

Et qu’est-ce qui a motivé les dépenses de consommation? WolfStreet l’a parfaitement résumé. Il était “alimenté par les chèques de relance de 1 400 $ qui ont commencé à être versés fin mars, des allocations de chômage supplémentaires et tous les autres avantages et extras du gouvernement, ainsi que par les gains boursiers et ainsi de suite”.

Parallèlement, l’investissement privé brut a baissé de 3,5%. C’est le deuxième trimestre consécutif que l’investissement privé brut baisse.

Nous avons dépensé plus mais investi moins. Nous avons dépensé l’argent imprimé par la Fed pour acheter des produits fabriqués par d’autres nations. L’inflation masque une économie en implosion », a déclaré Schiff dans un tweet.

Schiff ne spécule pas quand il dit que les Américains achètent des produits fabriqués par d’autres nations. Le déficit commercial en bon pour juin a dépassé le haut des estimations et a établi un nouveau record, augmentant de 3,5 % à 91,2 milliards de dollars.

De nombreux experts traditionnels continuent de regarder ces chiffres comme s’ils reflétaient en quelque sorte la force parce que les Américains achètent tellement de choses. Mais comme l’a souligné Schiff, la force d’une économie ne se mesure pas par ce que vous achetez mais par ce que vous produisez.

Les économies fortes produisent plus. Ils ne consomment pas simplement plus. Nous consommons plus malgré la faiblesse de notre économie. Comment faisons-nous cela? Eh bien, la Fed imprime de l’argent et nous le dépensons. Mais cela ne constitue pas une force. Cela démontre vraiment une profonde faiblesse.

Dépenser imprudemment de l’argent créé à partir de rien ne crée pas de force économique. La seule raison pour laquelle ces chiffres semblent bons est la magie de la Fed via la politique monétaire.

Dans un podcast récent, a déclaré Schiff, les données économiques publiées “montrent vraiment l’environnement stagflationniste dans lequel nous nous trouvons”.

Le gros échec du PIB ne fait rien pour nous faire douter de l’observation de Peter.

Lire la suite @ SchiffGold.com