Le grand plan de Qualcomm pour aider à faire avancer l’industrie des wearables

Le programme Wearables Ecosystem Accelerator de Qualcomm aidera les entreprises de wearables à découvrir et à collaborer sur de nouveaux produits. L’objectif est de réduire les problèmes courants de l’industrie des montres intelligentes, tels que les temps de production lents et le coût élevé de l’adoption de nouvelles technologies. Près de 50 marques font déjà partie du programme, dont Mobvoi, Verizon, Fossil, BBK et Arm.

Le dernier SoC Snapdragon Wear de Qualcomm est efficace et capable, mais vous ne le savez peut-être pas – seules deux montres intelligentes ont été lancées avec la dernière puce Qualcomm depuis son annonce il y a plus d’un an. L’adoption du chipset a été un problème constant au cours des dernières années, mais Qualcomm fait quelque chose à ce sujet. Aujourd’hui, il annonce son propre programme d’accélérateur d’écosystèmes portables pour aider les entreprises impliquées dans l’espace portable à découvrir et à collaborer sur de nouveaux produits.

Le programme d’accélération est composé d’OEM et d’ODM de montres intelligentes, de FAI, de développeurs de matériel et de logiciels indépendants (IHV et ISV) et d’intégrateurs de systèmes. Près de 50 marques font déjà partie du programme, dont des membres notables tels que Arm, BBK, Fossil, Mobvoi, Oppo, TCL, Timex, Verizon et ZTE.

L’objectif de Qualcomm avec le programme est de « faciliter la collaboration » entre les membres et d’accélérer la résolution de problèmes. En d’autres termes, les entreprises impliquées dans l’espace smartwatch pourront se parler régulièrement et s’entraider pour résoudre des problèmes uniques. C’est un moyen d’amener tout le monde dans la pièce en même temps pour que tout se déroule plus rapidement.

Les entreprises impliquées peuvent organiser des sessions de formation sur les nouvelles technologies, démontrer des concepts, partager de nouvelles technologies et orientations de production et discuter des tendances de l’industrie. Espérons que certains des problèmes les plus répandus qui affligent l’espace de la montre intelligente – les temps de production lents et les coûts élevés d’adoption de nouvelles technologies – seront réduits grâce à ce programme.

Qualcomm prévoit de lancer le programme lors du Wearables Ecosystem Summit cet automne.

Qualcomm ne se contente pas de développer des chipsets pour Wear OS – il a ses mains dans de nombreux autres segments comme les montres intelligentes pour enfants et adolescents, les appareils portables pour les personnes âgées et les traqueurs d’animaux. La société a expédié plus de 40 millions d’unités au cours des cinq dernières années, et il ne fait aucun doute que le marché des wearables connaît une croissance rapide. C’est maintenant le bon moment pour l’entreprise d’aider à faire passer les choses au niveau supérieur.