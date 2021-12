Le Grand Prix d’Abou Dhabi au calendrier F1 jusqu’en 2030

La Formule 1 et les organisateurs du Grand Prix d’Abou Dhabi ont signé un accord qui place le site des Émirats arabes unis au calendrier des championnats du monde jusqu’en 2030 au moins.

Le circuit de Yas Marina a organisé son premier Grand Prix en 2009 et a depuis été un pilier du calendrier de la F1 en payant le privilège d’accueillir chaque finale de la saison et, il est juste de le dire, bien que le site soit un joyau dans le calendrier, il a pas toujours bon pour les courses serrées.

Cependant, cela devrait changer cette année avec une disposition révisée qui accélérera les temps au tour de plus de dix secondes par tour et, espérons-le, permettra des courses beaucoup plus proches.

Dimanche, la course à Yas décidera qui sera le champion du monde 2021 de F1 ; Lewis Hamilton ou Max Verstappen – présenté comme le choc des Titans dans le concours de F1 du siècle.

Déclaration de prolongation du Grand Prix d’Abou Dhabi :

La Formule 1 est ravie d’annoncer que nous avons renouvelé notre contrat avec Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) jusqu’en 2030 inclus et sommes impatients de renforcer notre relation très solide au cours de la prochaine décennie.

Le circuit de Yas Marina est devenu l’une des courses emblématiques du calendrier depuis la première course en 2009 avec le promoteur offrant un spectacle incroyable à la fin de chaque saison. Cette année ne sera pas différente avec le Championnat du Monde FIA ​​de Formule 1 2021 qui se décidera dimanche 12 décembre.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi de cette année se déroulera sur un nouveau tracé amélioré, après que le circuit de Yas Marina a annoncé que la piste sera reconfigurée à temps pour la course de cette année, en particulier dans trois domaines :

l’épingle nord (virage 7), la marina sud (début au virage 11), la section hôtel (début au virage 17).

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis de confirmer que nous courrons à Abu Dhabi jusqu’en 2030 dans le cadre de ce nouvel accord. Nous attendons avec impatience la finale de la saison ce week-end, où l’histoire de la Formule 1 sera écrite.

Le promoteur, ADMM, crée toujours un spectacle incroyable pour la dernière course de chaque saison de F1 et, combiné aux changements apportés pour améliorer les courses sur le circuit de Yas Marina, nous sommes ravis des nombreuses années de course à Abu Dhabi qui nous attendent. «

Saïf Al Noaïmi, PDG d’ADMM, a déclaré : « Le Grand Prix d’Abou Dhabi et le circuit de Yas Marina continuent de faire découvrir Abou Dhabi et les Émirats arabes unis des centaines de millions de spectateurs et de téléspectateurs.

« La signature d’un nouvel accord pluriannuel avec Formula One Group représente non seulement la force de notre relation, mais réaffirme notre engagement à offrir une expérience de week-end de course inégalée et de classe mondiale à tous les visiteurs. »

C’est super de voir les fans de #F1 profiter à nouveau de la voie des stands ! 🤩#AbuDhabiGP #F1Finale #Formula1 #HistoryAwaits@etihad @AdnocGroup @AldarTweets @YasalamAE @ThinkFlash @VisitAbuDhabi @yasisland @F1 pic.twitter.com/MJ0XFu2uEK – Circuit Yas Marina (@ymcofficial) 9 décembre 2021