Le Grand Prix d’Arabie saoudite a été « spectaculaire, mais pas une bonne course »

Toto Wolff a déclaré que le premier Grand Prix d’Arabie saoudite remporté par Lewis Hamilton était « spectaculaire, mais pas une bonne course ».

Le directeur de l’équipe Mercedes faisait référence au dernier épisode de la rivalité de plus en plus amère entre Hamilton et son rival au Championnat du monde Max Verstappen, dans lequel le Néerlandais a été accusé par le tenant du titre en titre de l’avoir « testé sur les freins ».

Cet incident s’est produit au 37e tour de la course sur le circuit de la corniche de Jeddah lorsque Verstappen, sur instruction de son équipe de céder la tête à Hamilton pour éviter une pénalité pour un incident antérieur entre eux, a considérablement ralenti.

Hamilton a heurté l’arrière de la Red Bull et a subi des dommages à l’aile avant, mais six tours plus tard, il a dépassé Verstappen une fois pour toutes et a franchi le drapeau à damier à près de 12 secondes d’avance.

Le septuple champion du monde est de plus en plus agacé par la conduite agressive de Verstappen, qu’il a décrite comme « au-dessus de la limite », et il est clair que Wolff a des sentiments similaires.

Les commissaires sportifs, qui ont infligé une pénalité de cinq secondes à Verstappen pendant la course, ont appelé les deux prétendants au Championnat du monde pour les voir par la suite et Wolff a laissé entendre que d’autres sanctions pourraient être à venir contre l’homme Red Bull.

« Je ne pense pas que ce soit encore fait », a déclaré Wolff à Sky F1. « Le résultat à la fin, gagner la course, je pense qu’il (Hamilton) l’a mérité.

« Il aurait pu sortir plusieurs fois avec un aileron avant cassé. Je ne veux pas avoir de linge sale ici, mais c’était spectaculaire mais pas une bonne course.

« C’est la conduite qui doit être évaluée et regardée. C’est très difficile, peut-être au-delà de la ligne difficile. Nous voulons juste avoir un championnat propre, que le meilleur gagne et si c’est Max à la fin, alors je suis en paix avec ça. Mais il doit juste être juste.

L’homologue Red Bull de Wolff, Christian Horner, avait suggéré que Hamilton essayait de s’assurer qu’il recevrait un coup de pouce DRS en restant derrière Verstappen sur la ligne d’activation, mais l’Autrichien a rejeté cette idée.

« Je ne pense pas que Lewis pensait même à cela, pour être honnête », a déclaré Wolff. «Je pense que cela aurait pu être une confusion, absolument.

«Je pense que les commissaires vont examiner précisément la télémétrie et ensuite se prononcer. S’il y a eu confusion et que les pilotes n’ont pas été informés de la bonne manière, cela jouera un grand rôle. »