Le Grand Prix d’Australie n’est pas intéressé par la rotation sur et hors calendrier

Le Grand Prix d’Australie n’est pas intéressé par une rotation sur et hors du calendrier de la Formule 1 à l’avenir.

Avant 2020, le pays avait accueilli une course de Formule 1 chaque année depuis 1985, mais cette séquence a été interrompue par la pandémie.

La saison dernière et cette saison, l’événement à Albert Park, qui est généralement le premier tour de la campagne, a été annulé en raison de COVID-19.

Si tout se passe bien, il reviendra l’année prochaine, faisant partie du plus grand calendrier de l’histoire du sport, avec un total de 23 manches prévues.

Beaucoup au sein de la F1 pensent que c’est un nombre trop important et préféreraient qu’il soit réduit à 20 avec quelques manches se déroulant sur différents sites chaque année pour s’assurer qu’un grand nombre puisse toujours accueillir des courses de F1.

Andrew Westacott, le PDG d’Australian Grand Prix Corporation, a déclaré que la course Down Under doit cependant être permanente et qu’il n’est pas intéressé à faire partie du programme sur une base rotative.

« Cela pourrait s’appliquer à un circuit permanent au cœur de l’Europe, mais nous pensons que la continuité, la nature annuelle de notre événement, est ce qui est nécessaire », a-t-il déclaré. Speedcafe.com.

« Il y a un niveau de compréhension et de fiabilité, et un niveau de soutien qu’il apporte à tout un écosystème. Ainsi, la notion de siéger tous les deux ans, ou de tourner avec d’autres États pour le partager, n’est pas à notre ordre du jour.

« Nous le voulons chaque année parce que c’est un si grand atout pour Victoria. »

A l’année prochaine, fans de #AusGP #F1 revient à Melbourne 🇦🇺 pic.twitter.com/5x7dUYBoRQ – Grand Prix d’Australie de F1 (@ausgrandprix) 15 octobre 2021

Il dit qu’il y a six domaines, en particulier, qui bénéficient d’une course annuelle de F1 à Melbourne.

« L’un est l’avantage économique, deux l’image de marque, trois le tourisme », a-t-il ajouté.

«Quatrement, cela sous-tend un calendrier très, très massif d’événements majeurs, et vous obtenez les quatre grands piliers des événements majeurs en automne, hiver, printemps, été, à savoir le tennis, le football AFL, le printemps VRC (Victoria Racing Club) carnaval, ou les courses hippiques du carnaval de printemps, puis la Formule 1.

« Ensuite, il y a l’industrie et l’écosystème de l’événementiel qui existent. C’est dynamique, c’est capable, vous pouvez organiser n’importe quel événement dans le monde avec les ressources et les capacités que nous avons ici.

« Mais alors les deux derniers [points] sont d’une importance vitale.

«C’est la fierté civique et la qualité de vie, et les gens aiment la fierté qu’ils ont lorsqu’ils organisent des tournois de football majeurs, les baby-boomers contre les États-Unis en basket-ball. L’Open d’Australie donne vie à Melbourne, tout comme la Formule 1.

« Et puis le dernier est qu’en organisant ces événements de manière si efficace, vous obtenez un niveau de confiance dans les entreprises et dans les investissements des entreprises. »

Si le sport décide de rendre certains sites non permanents, une chose qui ne fonctionne pas en faveur d’Albert Park est le fait que tant de voyages sont nécessaires pour se rendre en Australie depuis les bases des équipes en Europe.

Westacott ne pense pas que ce soit un problème tant que la course reste à Melbourne, car la familiarité du lieu compense quelque peu le temps passé pour s’y rendre.

« Il y a un niveau de forme et de logique dans le calendrier qu’ils créent chaque année », a-t-il déclaré à propos du processus de la F1 pour formuler le calendrier.

« C’est juste du temps supplémentaire dans un avion parce qu’ils savent tout le reste très, très bien. Je suis donc incroyablement ferme sur ce point particulier et vous savez que nous l’aurons chaque année, et je ne m’attendrais pas à ce que le « chaque année » inclue ailleurs qu’Albert Park, Melbourne. »