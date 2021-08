Le Grand Prix de Belgique suspendu en raison de fortes pluies · .

in

De fortes pluies continues à Spa-Francorchamps ont entravé les efforts pour démarrer le Grand Prix de Belgique.

La pluie tombant tout au long de la préparation de la course, la décision a été prise de reporter à plusieurs reprises le départ. Après 25 minutes de retard, la majorité du peloton a finalement été renvoyée derrière la Safety Car. La voiture de Sergio Perez manquait cependant à l’appel, car il s’était écrasé lors de son tour de reconnaissance.

Peu de pilotes ont eu quelque chose de positif à dire sur les conditions lorsqu’ils ont pris la piste. L’exception était le poleman Max Verstappen, qui n’avait que la Safety Car devant lui. « Je pense que c’est mouillé, mais pour moi, c’est bien de courir », a-t-il déclaré.

Aucun de ses rivaux ne semblait d’accord. « En termes de conditions de piste, je n’ai pas l’impression qu’il y a beaucoup d’eau stagnante mais nous n’avons absolument aucune visibilité », a déclaré Charles Leclerc. “Je suis en P9, P8, pour les gars derrière c’est une situation vraiment dangereuse.”

« C’est assez affreux, je peux à peine voir la voiture devant pour le moment », a déclaré Lando Norris, 14e dans la file d’attente après sa lourde chute hier. “Un peu d’aquaplaning aussi.”

Après que les voitures ont entamé leur deuxième tour, les pilotes ont été informés que la procédure de départ avait été abandonnée. Les voitures ont été ramenées dans les stands pour attendre un départ. Aucun temps pour un redémarrage n’a encore été annoncé.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a confirmé que l’heure de départ de la course avait commencé à 15 heures, heure locale. Sous le délai maximum de trois heures, cela leur laisse jusqu’à 18 heures, heure locale, pour commencer la course. A 16h20, il n’avait pas encore commencé.

