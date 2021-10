Le Grand Prix de Chine n’est pas au calendrier F1 2022

La Formule 1 publiera vendredi un calendrier record de 23 courses en 2022, mais le Grand Prix de Chine à Shanghai devrait être absent pour la troisième année consécutive.

Plusieurs sources ont déclaré à . jeudi que la Chine n’était pas sur un projet de calendrier présenté aux équipes mercredi, mais figurerait comme une réserve possible pour plus tard dans la saison en cas d’abandon d’un autre tour.

La F1 considère la Chine comme un marché de croissance clé, mais la course, généralement en avril, a été annulée en 2020 et cette année en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions de voyage.

Le circuit italien d’Imola, ramené en remplacement des courses annulées cette année et l’année dernière, devrait prendre la place de la Chine tandis que Miami entre en deuxième ronde aux États-Unis.

Le Grand Prix de Chine de cette année a été initialement reporté d’avril à plus tard dans l’année en raison de la pandémie, puis annulé, avec un calendrier révisé de 22 courses publié.

La Chine accueillera les Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin en février et a annulé ou reprogrammé des événements sportifs mondiaux depuis le début de la pandémie.

Les billets pour les Jeux olympiques doivent être vendus aux spectateurs de Chine continentale uniquement et les athlètes non vaccinés doivent passer 21 jours en quarantaine avant les Jeux.

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déjà déclaré que la saison 2022 se déroulerait de la mi-mars à la mi-novembre, le sport souhaitant éviter un affrontement avec la Coupe du monde au Qatar fin novembre et décembre.

Les équipes ont approuvé le projet de calendrier lors d’une réunion de la commission F1 à Londres mercredi et il sera maintenant soumis à la réunion de vendredi du Conseil mondial du sport automobile.

La FIA a déclaré que la Commission a également reçu des commentaires positifs des parties prenantes sur deux événements Sprint organisés à Silverstone et Monza. Un troisième sprint aura lieu au Grand Prix du Brésil.

Les sources ont déclaré que le nombre de courses de sprint allait probablement doubler en 2022.

Une mise à jour du règlement sportif a également été discutée lors de la réunion suivant le Grand Prix de Belgique humide et ridicule de cette année.

La course retardée par la pluie à Spa-Francorchamps s’est terminée après quelques tours derrière la voiture de sécurité et sans aucun dépassement autorisé. Des demi-points ont été attribués lors de cérémonies de podium.

« La Commission (…) a demandé au Comité consultatif sportif d’examiner ce sujet lors de sa prochaine réunion afin de proposer des options pour des procédures et des règlements mis à jour », a déclaré la FIA dans un communiqué. (Reportage d’Alan Baldwin)