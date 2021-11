Le Grand Prix de Londres se rapproche alors que le financement du circuit est assuré

Le financement et le soutien du maire de Londres Sadiq Khan ont été obtenus pour amener la Formule 1 dans la capitale anglaise, selon un rapport.

La Formule 1 a ouvertement déclaré son désir d’étendre le calendrier à de nouveaux marchés, avec le calendrier 2022 comportant un record de 23 manches, y compris le début du Grand Prix de Miami.

Le Qatar et l’Arabie saoudite feront également leurs débuts en 2021, marquant le début d’accords pluriannuels qui ont été conclus pour les deux pays.

Et il semble qu’une deuxième course basée en Angleterre soit en route, comme le rapporte le Daily Mail.

Ils déclarent que la société d’investissement américaine 777 Partners travaille avec un groupe sportif au Royaume-Uni pour préparer une toute nouvelle piste de course pour un Grand Prix de Londres, qui serait basée dans l’East End de la ville dans le cadre d’un nouveau complexe sportif et de divertissement au quais royaux.

Khan, le maire de Londres, est entièrement derrière les plans selon le rapport, poussant pour un Grand Prix de Londres à rejoindre le calendrier F1 avant la fin de son deuxième mandat en 2024.

S’adressant au Daily Mail, Josh Wander, fondateur de 777 Partners, a déclaré : « Nous espérons que cela arrivera. Nous sommes extrêmement excités à ce sujet.

« Il y aura une atmosphère électrique alors que les plus grands athlètes du monde, ainsi qu’une base de fans internationale et les plus grandes entreprises du monde en tant que sponsors, descendront sur les Docks pour le week-end de course.

« Plus important encore, nous construirons un complexe sportif et de divertissement de classe mondiale qui pourra desservir la communauté toute l’année et revitaliser les zones environnantes. C’est le genre de chose que vous ne pouvez vraiment pas quantifier jusqu’à ce que cela se produise, mais l’impact est dramatique. »

Unmesh Desai, membre de l’Assemblée de Londres pour City and East a ajouté : « Il s’agit d’ouvrir l’est de Londres. Il y a tellement de potentiel et c’est pourquoi la Formule 1 veut s’impliquer. Ils croient en nous et nous croyons en eux. C’est un partenariat à double sens.

« Lorsque la Formule 1 et d’autres événements majeurs arriveront dans l’est de Londres, cela montrera que nous sommes désormais fermement sur la carte. Je suis plus que optimiste. Ça va arriver. »

L’objectif de Khan serait de faire en sorte qu’un Grand Prix de Londres soit un événement neutre en carbone, ainsi que le premier et le seul Grand Prix accessible uniquement par les transports en commun.

Le rapport ajoute que le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone n’est pas menacé, avec des plans pour que Silverstone et ce circuit de Londres figurent ensemble au calendrier F1.