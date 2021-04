Le Grand Prix de Miami devrait franchir un obstacle majeur dans l’espoir de faire ses débuts en F1 en 2022

La proposition très controversée du Grand Prix de Miami semble franchir un obstacle majeur dans son processus de planification, les organisateurs ayant pour objectif d’organiser une course de Formule 1 en 2022.

S’étant auparavant opposé à l’organisation d’une course dans la ville, le Miami Herald rapporte que le maire de Miami Gardens, Rodney Harris, soutient désormais l’arrivée de la F1 dans la zone de la ville qu’il préside.

Une piste semi-permanente construite sur mesure autour du Hard Rock Stadium, domicile des Miami Dolphins de la NFL, serait construite pour accueillir la course – une idée que le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a précédemment décrite comme “ spectaculaire ”.

«Notre mantra est que ce doit être un excellent circuit de course pour commencer. Nous n’allons pas simplement entasser des courses pour les mettre dans un endroit parce qu’elles ne durent pas. Nous avons conçu un circuit de course de 5,6 km, une vitesse moyenne d’environ 230 km / h, un bon complexe de virages », a déclaré Brawn à Formula1.com.

«Nous espérons que les fans de Miami et les gens de Miami le soutiendront car ce serait un événement fantastique pour la région. Mais aussi le prestige d’un événement sportif international dans ce domaine, je pense que c’est un grand atout, un grand événement. Je pense que ce serait spectaculaire.

Cependant, malgré un accord de principe antérieur conclu pour accueillir un Grand Prix en 2021, une opposition locale importante à la course a entraîné une contestation judiciaire de la part des riverains au motif du bruit et de la pollution de l’air par les fumées des moteurs.

Des tentatives ont été faites pour rallier la population locale depuis qu’elle a proposé pour la première fois d’accueillir un Grand Prix de Miami. Cela comprend des modifications du tracé du circuit pour supprimer une section où la piste aurait croisé une voie publique.

L’approbation de la course entraînerait également plusieurs promesses de la part des organisateurs de la course, y compris la construction de barrières substantielles pour atténuer les inquiétudes entourant le bruit des voitures.

Des engagements ont également été pris par les organisateurs de courses, notamment 5 millions de dollars en paiements au profit de la ville au cours d’une décennie, ainsi que l’organisation d’un programme STEM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) qui comprendrait des stages pour les résidents locaux.

La course en Floride, et d’ajouter spécifiquement un deuxième grand prix à organiser en Amérique au calendrier, a été un objectif de longue date pour les propriétaires de F1 Liberty Media, la première course à Miami ayant été initialement prévue pour 2019.

Le maire Harris soutenant désormais la proposition par le biais d’une résolution conjointe avec les promoteurs de l’événement pour apaiser les inquiétudes de la communauté locale, il semble qu’un Grand Prix de Miami pour 2022 pourrait bien être à l’horizon.

