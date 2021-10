Le Grand Prix de Miami essaie d’être «créatif» avec l’expérience des fans

Les organisateurs du Grand Prix de Miami cherchent à adopter une approche «créative» dans l’espoir de proposer une course unique aux fans l’année prochaine.

La piste est construite autour du Hard Rock Stadium de Miami – domicile des Dolphins de Miami de la NFL – dans le but d’essayer d’amener les fans de Formule 1 en Floride à voir le sport d’une nouvelle manière.

Tom Garfinkel, président et chef de la direction des Dolphins, a supervisé le développement du circuit et il a confirmé qu’une participation « conservatrice » de 80 000 personnes sera autorisée lors de la première édition de la course, prévue en mai 2022.

Avec cela, il a exprimé son désir d’avoir en place des points de vue au sommet du stade où toute la piste est visible pour les fans, ainsi que d’ajouter à l’expérience des fans à chaque coin – littéralement.

Marquez vos calendriers ! ✍️ Le Grand Prix F1 de Miami arrive le 8 mai 2022 ! En savoir plus >> https://t.co/bnC0nwZHbm pic.twitter.com/LkCdKGHL1G – Grand Prix F1 de Miami (@f1miami) 23 septembre 2021

« Nous aurons plus à déployer dans les mois à venir, mais ce que nous essayons de faire est de créer un environnement qui a plusieurs produits et expériences », a déclaré Garfinkel à ESPN. « Nous aurons des tribunes traditionnelles et nous aurons un Paddock Club, mais nous allons créer de nombreuses expériences d’accueil pour accompagner cela.

«En fin de compte, nous voulons presque un environnement de campus où, le vendredi, le samedi et même le jour de la course, les gens peuvent se déplacer dans différentes parties de la piste de course et vivre différentes choses, voir différents coins.

« Le stade étant au centre de la piste de course, vous pouvez vous promener en haut du stade et vraiment voir chaque recoin de la piste de course. Je pense que c’est assez unique en soi et je pense que nous avons une infrastructure en place que nous pouvons utiliser pour offrir une bonne hospitalité et une bonne expérience et nous essayons d’être aussi créatifs que possible.

« [For the first year] nous voulons le garder plus petit, plus intime et offrir une expérience formidable à ceux qui viennent », a-t-il déclaré. « Nous aurions probablement une demande double et nous avons de la place pour ajouter plus de tribunes et faire plus de choses, mais je veux commencer avec un plus petit nombre, offrir une expérience formidable, puis étendre au fil du temps. »

Un fonds de 5 millions de dollars a été mis en place pour les résidents de Miami Gardens et pour offrir un soutien aux entreprises locales, en plus du financement d’un STEM [science, technology, engineering and maths] programme à offrir dans les écoles locales.

Garfinkel espère que ces mesures permettront de connecter la population locale à la Formule 1, ainsi que de semer les graines pour que les enfants locaux aient l’ambition de travailler dans le sport un jour.

« Nous avons eu des discussions avec quelques équipes et les représentants des pilotes sur un projet STEM à Miami Gardens », a-t-il ajouté. « Idéalement, nous aimerions voir un environnement où il y a des enfants localement à Miami Gardens près de notre piste de course qui, dans des années, conçoivent une voiture de Formule 1 ou travaillent dans un département marketing d’une équipe de Formule 1.

« Bien sûr, nous aimerions voir des pilotes et tout ça, mais il y a tellement d’autres emplois – quelqu’un pourrait travailler pour ESPN en Formule 1 s’il a grandi près du Grand Prix de Miami et est tombé amoureux du sport, pour Exemple. Nous aimerions voir cela se transformer en cela et c’est ce vers quoi nous travaillons.