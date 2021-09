Le Grand Prix de Miami prévu en mai en 2022

in

Le premier Grand Prix de Miami, la première course de Formule 1 dans la ville de Floride, se tiendra le 8 mai 2022 sur une nouvelle piste nommée Miami International Autodrome construite autour du Hard Rock Stadium.

Ce sera la première des deux courses basées aux États-Unis sur le calendrier F1 2022, avec la course existante sur le Circuit des Amériques près d’Austin.

“Nous avons travaillé dur pour créer une piste avec de superbes courses et un lieu avec des expériences de fans sans précédent”, a déclaré jeudi Tom Garfinkel, associé directeur du Grand Prix de Miami, dans un communiqué. “Nous sommes heureux de pouvoir annoncer la date afin que les gens puissent commencer à la planifier.”

Le calendrier complet de la F1 pour la saison prochaine devrait être confirmé le mois prochain avec un record de 23 courses prévues pour 2022.

La F1 a déclaré en avril qu’un accord de 10 ans était en place pour la course de Miami. La ville sera le 11e endroit aux États-Unis à accueillir une course de F1 depuis le début du championnat en 1950, et le premier en Floride depuis 1959.

Ce sera un mois de mai célèbre pour les fans de sport automobile aux États-Unis avec le légendaire Indianapolis 500 en tête du mois le 29.

Le championnat du monde de F1 s’est déroulé sur les sites suivants : Sebring, Riverside, Watkins Glen, Las Vegas, Long Beach, Phoenix, Dallas, Indianapolis, Circuit of the Americas et l’année prochaine à Miami.