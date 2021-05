Le Grand Prix de Monaco accueillera 7500 fans par jour

Les spectateurs pourront assister au Grand Prix de Monaco 2021 lorsque le point culminant social du calendrier de la Formule 1 reviendra les 20 et 23 mai après avoir manqué un an en raison de la pandémie COVID-19.

La principauté méditerranéenne a confirmé mardi que les tribunes auraient une capacité de 40%, avec jusqu’à 7500 détenteurs de billets par jour.

La course de rue la plus ancienne et la plus glamour du sport n’a pas eu lieu en 2020, la première fois qu’elle était absente du calendrier depuis 1954.

L’événement ne sera pas limité aux locaux, mais ceux qui y assisteront en dehors de Monaco devront passer un test de COVID-19 pas plus de 72 heures à l’avance.

Les essais auront lieu le jeudi avant la course et le vendredi sera un jour de repos pour la Formule 1. Seuls 3 000 seront autorisés à participer le vendredi, lorsqu’il y aura une Formule 2 2 et d’autres courses sur piste de la série junior.

Les qualifications auront lieu samedi et la course dimanche.

Le Grand Prix d’Espagne de ce week-end, la quatrième manche du championnat, aura 1 000 membres du circuit assis dans les tribunes.

Les deux manches précédentes en Europe, à Imola en Italie et sur le circuit portugais de l’Algarve, se sont déroulées à huis clos en raison des restrictions locales sur les rassemblements de masse.

Bahreïn a autorisé 4500 par jour à ouvrir la saison, mais les fans ont dû montrer une preuve de vaccination ou de guérison du nouveau coronavirus.

Les équipes de Formule 1 évoluent dans une “ bulle ” protectrice avec le paddock fermé à tout le personnel, sauf au personnel essentiel et à certains médias audiovisuels.

Les derniers chiffres des tests COVID-19 ont montré un résultat positif de 4.895 tests effectués sur les pilotes, les équipes et le personnel entre le 26 avril et le 2 mai lors du Grand Prix du Portugal.

Le sport espère accueillir de nouveau les fans en plus grand nombre plus tard dans l’année. (Reportage par Alan Baldwin