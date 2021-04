Le Grand Prix de Monaco aura des fans et Charles Leclerc stand

Les rapports indiquent que le Grand Prix de Monaco se déroulera cette année avec des spectateurs présents – et il y aura également un stand pour les fans de Charles Leclerc.

La pandémie de santé a entraîné l’annulation du GP de Monaco 2020, ce qui signifie que l’événement n’a pas figuré au calendrier de la Formule 1 pour la première fois depuis 1954.

Monaco fait face à des défis particuliers car un circuit routier pour le tracé se compose de routes publiques et de stands temporaires, ce qui signifie qu’il faut plus de temps pour préparer le site – ce que l’incertitude de la pandémie n’aide pas.

Mais selon un rapport de Motorsport.com, le Grand Prix de Monaco 2021 se déroulera avec les fans autorisés à y assister.

Les travaux sur le circuit avancent à plein régime depuis plusieurs semaines maintenant, tandis que le rapport ajoute que «tous les stands qui caractérisent la piste monégasque sont en voie d’achèvement».

Le rapport indique qu’une disposition en «damier» des spectateurs est en place pour l’événement, de sorte que le siège à côté de chaque spectateur restera libre, permettant «un nombre de spectateurs compris entre 40% et 50% de la capacité totale».

En parlant de stands, Motorsport.com a également révélé que les organisateurs du Grand Prix de Monaco avaient contacté le pilote monégasque de Ferrari Leclerc pour une expérience spéciale pour les fans.

Il a accepté, et c’est donc sur le stand K que les fans de Leclerc se rassembleront, et ils recevront une casquette et un t-shirt signés, un sac Ferrari, le programme officiel et divers gadgets tout au long du week-end de course du Grand Prix de Monaco.

En plus de cela, le rapport indique que Leclerc est également prêt à faire un appel Zoom avec les fans via un lien auquel ils accéderont via leurs téléphones.

Le stand est situé «près de la courbe du tabac, ce qui garantit une excellente visibilité de la sortie de la variante Porto à la première chicane de la piscine».

Cinq cents billets seront en vente, mais comme prévu, ils ne seront pas bon marché. Ils coûteront 800 euros.

Pour ceux qui recherchent une option plus abordable, des billets généraux sont maintenant en vente pour le Grand Prix de Monaco 2021. Notre guide du circuit du Grand Prix de Monaco a toutes les informations sur les meilleurs points de vente.

