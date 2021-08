Le Grand Prix de Muay Thai arrive en Espagne

Madrid, le 6 mars. L’emblématique club sportif métropolitain de la capitale devient l’hôte du premier événement Muay Thai en Europe déjà présent dans des pays comme Australie, Iran, Grèce, Chypre, France, Bulgarie, La Réunion ou Royaume-Uni. De grands noms y ont concouru comme Liam Harrison, Jimmy Vienot ou encore le célèbre Australien John Wayne Parr. Actuellement, le Muay Thai Grand Prix détient le laissez-passer distinctif de l’UFC, la principale organisation mondiale pour les sports de contact.

L’affiche officielle de l’événement

Dans un exercice de soutien à la pratique sportive et dans le but de respecter les mesures de sécurité et de prévention du Covid-19, Révolution Muay Thai et Grand Prix Muay Thai unissent leurs forces pour offrir aux fans du monde entier un spectacle qu’ils pourront apprécier en streaming (à partir de 17h30, heure espagnole) avec une performance spectaculaire sur trois caméras et qui, en plus, aura les commentaires de Javier Lafuente Oui Eduardo García en espagnol et de Eric Uré Oui Anderson Arroyo en anglais.

“C’est une nouvelle étape qui consolide la croissance sans précédent du Muay Thai en Espagne”

Parmi les croix du jour se distinguent l’international Javier Tebar (Champion WPMF), qui affrontera le Péruvien, Dennis Lara; Laura de Blas, l’un des plus grands représentants du Muay Thai espagnol, qui affrontera le grec Mariza Korogiannou; Oui Ruben Seoane, l’un des débutants avec la plus grande projection dans la sphère nationale, qui affrontera Ismael Abad.

“C’est une nouvelle étape qui consolide la croissance sans précédent du Muay Thai en Espagne”, dit-il. Jacinto Rodríguez, promoteur du Grand Prix Muay Thai en Espagne. Un essor qui se confirme par le fait qu’en un an seulement, le nombre de centres dans lesquels ce type d’activités est pratiqué est passé de 127 à 494, accompagné d’une augmentation des licences fédératives de 200 %.

Les fans peuvent désormais se procurer leurs billets via le site officiel de l’événement www.muaythairevolution.com

