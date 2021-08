Le Grand Prix de Russie proche de la moitié de sa capacité

in

Le Grand Prix de Russie, qui doit se tenir à demi-capacité cette année, est sur le point de faire salle comble un peu plus d’un mois à l’avance.

La course à Sotchi a été l’une des premières à accueillir les fans l’année dernière au milieu de la pandémie mondiale, avec des foules pouvant atteindre 30 000 personnes autorisées chaque jour du week-end de course.

Cependant, on pensait que cette capacité n’était pas remplie au cours des trois jours, les gens hésitant peut-être encore à assister aux rassemblements de masse à l’époque.

Il ne semble pas que ce soit le cas encore cette année car, selon la promotion Rosgonki, les billets pour l’événement sont apparemment presque épuisés, avec seulement 1000 invendus avec un mois avant qu’il n’ait lieu devant un 50 % d’affluence, soit un peu moins de 30 000 personnes.

Cela semble en effet être le cas, car aucun billet de trois jours n’est disponible sur le site officiel de la F1, les seuls billets d’un jour étant pour le vendredi et coûtant 766 £, et les billets de deux jours pour le samedi et le dimanche s’élevant à un total de 4021 £.

Le COVID-19 est toujours très présent en Russie, avec le nombre de décès quotidiens atteignant son pic ces dernières semaines et des milliers de nouveaux cas chaque jour.

Malgré cela, les promoteurs ne craignent pas de permettre à un grand nombre de personnes d’assister au week-end de course car les employés sont vaccinés et ont de l’expérience dans l’organisation d’événements pendant la pandémie.

“Pendant l’événement, toutes les exigences sanitaires et épidémiologiques seront observées afin de minimiser le risque de menace de propagation de l’infection à coronavirus”, a déclaré le PDG de Rosgonki, Alexey Titov.

« La plupart des employés d’ANO Rosgonki ont également été vaccinés deux mois avant le grand prix.

« Notre avantage est que nous avons déjà une expérience pratique dans l’organisation d’événements compétitifs avec un niveau élevé de prévention de la propagation de l’infection à coronavirus. »