Le Grand Prix de Turquie est arrêté, l’Autriche en tête-à-tête

Un autre changement au calendrier des courses de Formule 1 de cette année a été confirmé avec le Grand Prix de Turquie officiellement reporté.

À peine plus de quinze jours après l’annonce du remplacement du Grand Prix du Canada, la course proposée à Istanbul Park a été annulée.

Alors que la pandémie mondiale de santé continue de faire rage, la Turquie a été ajoutée la semaine dernière à la liste des voyageurs “ rouges ” du Royaume-Uni, ce qui signifie que la visite de ce pays est fortement déconseillée.

Une période de quarantaine de 10 jours dans un hôtel choisi par le gouvernement aurait été imposée à toute personne revenant de Turquie au Royaume-Uni, où sont basées la plupart des équipes de Formule 1.

Cela signifie le dernier renouvellement d’un calendrier qui a déjà été modifié plusieurs fois, une course supplémentaire ayant maintenant été ajoutée en Autriche – qui a organisé les deux premiers grands prix de la campagne 2020 perturbée.

De plus, le Grand Prix de France a été avancé de sept jours, ce qui signifie qu’il se déroule désormais le 20 juin, une quinzaine de jours après la course en Azerbaïdjan, avec un week-end de décalage entre le Canada et la Turquie.

Un triple en-tête sera désormais organisé avec le Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring le 27 juin précédant le Grand Prix d’Autriche au même endroit, toujours à sa date d’origine le week-end suivant.

À partir de là, le calendrier reprend son calendrier prévu, avec un écart de deux semaines avant le Grand Prix de Grande-Bretagne le 18 juillet.

Cependant, tout ne sera peut-être pas perdu pour la Turquie, car elle a rejoint la Chine sur la liste de réserve pour plus tard dans la saison si d’autres courses devaient être annulées.

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré: «Nous avions tous hâte de courir en Turquie, mais les restrictions de voyage en place signifient que nous ne pouvons pas être là en juin.

«La Formule 1 a montré une fois de plus qu’elle était capable de réagir rapidement aux développements et de trouver des solutions et nous sommes ravis d’avoir un doublé en Autriche, ce qui signifie que notre saison reste à 23 courses.

«Je tiens à remercier le promoteur et les autorités en Turquie pour tous leurs efforts ces dernières semaines et je tiens à remercier les promoteurs en France et en Autriche pour leur rapidité, leur flexibilité et leur enthousiasme à accueillir cette solution.

«Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et continuons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période.»

