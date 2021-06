Le Grand Prix de Turquie réajouté au calendrier F1 2021

La Formule 1 a confirmé qu’elle reviendrait à Intercity Istanbul Park entre pour le Grand Prix de Turquie le 3 octobre, suite aux récentes nouvelles selon lesquelles le Grand Prix de Singapour ne peut pas se dérouler comme prévu.

Plus tôt cette saison, le Grand Prix de Turquie a été retiré du calendrier en raison de restrictions de voyage internationales, mais le promoteur avait demandé la possibilité de réintégrer le calendrier plus tard dans la saison si possible.

Après des discussions avec d’autres promoteurs, la F1 est convaincue qu’elle pourra se rendre à la course suivante sous des protocoles de sécurité stricts.

Jusqu’à présent cette saison, la F1 a effectué plus de 44 000 tests avec 27 cas positifs avec un taux de 0,06 %, la plupart venant au début de la saison.

Une proportion importante de la communauté F1 a également déjà été vaccinée et le sport est convaincu que tous auront eu l’occasion de le faire d’ici la fin de l’été.

“Nous sommes ravis de revenir en Turquie sur le circuit Intercity Istanbul Park”, a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. « Nous espérons revoir une autre course fantastique sur l’une des meilleures pistes du monde.

« Nous tenons à remercier la direction d’Intercity Istanbul Park et M. Vural Ak pour ses efforts personnels pour que cet événement se produise. Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un énorme intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux endroits d’avoir un Grand Prix. Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et continuons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période.