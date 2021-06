Le Grand Prix de Turquie revient au calendrier 2021

in

Son premier retour au calendrier 2021 a été bref, mais le Grand Prix de Turquie est désormais confirmé pour octobre.

Istanbul Park a fait son retour au calendrier de la Formule 1 en 2020, une course qui s’est avérée l’un des moments forts de la saison alors qu’une superbe récupération de Lewis Hamilton l’a vu sceller le championnat des pilotes avec une victoire.

Et avec l’annulation du Grand Prix du Canada 2021, il y avait beaucoup d’excitation lorsque le Grand Prix de Turquie a été nommé pour le remplacer, seulement pour que ce plan soit abandonné peu de temps après.

Bien que le GP de Turquie n’ait pas pu se dérouler à ce moment-là en raison de la pandémie, les promoteurs sont restés désireux de reprogrammer la course, et avec l’annulation du Grand Prix de Singapour, qui a ouvert la porte à Istanbul.

Et nous verrons donc un Grand Prix de Turquie 2021 après tout. Il servira de manche 16 de la saison, la course ayant lieu le 3 octobre.

“Après des discussions avec d’autres promoteurs, nous sommes convaincus que nous pourrons nous rendre à la course suivante dans le cadre de nos protocoles de sécurité stricts”, lit-on dans un communiqué de la Formule 1.

“La communauté de la Formule 1 continuera de voyager cette saison avec des mesures de sécurité strictes qui nous ont permis de voyager en toute sécurité cette saison.”

La Formule 1 a été contrainte à une grande flexibilité dans les calendriers des courses pour 2020 et 2021, et le PDG et président de la série Stefano Domenicali est donc ravi d’avoir trouvé un nouveau créneau pour le Grand Prix de Turquie.

« Nous sommes ravis de revenir en Turquie sur le circuit Intercity Istanbul Park. Nous espérons revoir une autre course fantastique sur l’une des meilleures pistes du monde », a-t-il déclaré au site Internet de la Formule 1.

« Nous tenons à remercier la direction d’Intercity Istanbul Park et M. Vural Ak pour ses efforts personnels pour que cet événement se produise. Nous avons montré que nous pouvons continuer à nous adapter et il y a un énorme intérêt pour notre sport et l’espoir de nombreux endroits d’avoir un Grand Prix.

“Nous avons eu de très bonnes conversations avec tous les autres promoteurs depuis le début de l’année et continuons à travailler en étroite collaboration avec eux pendant cette période.”

