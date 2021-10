Le Grand Prix des États-Unis, une « course critique » pour Aston Martin

Lance Stroll dit que le Grand Prix des États-Unis est une « course critique » pour Aston Martin et qu’ils pousseront à la limite.

Avec seulement six manches à disputer, l’équipe britannique est 7e au championnat des constructeurs, à 31 points d’AlphaTauri.

Terminer là-bas serait une énorme déception pour Lance Stroll and co étant donné qu’ils avaient souvent la troisième voiture la plus rapide sur la grille en 2020 lorsqu’ils étaient connus sous le nom de Racing Point et ont pris la P4 au classement.

Le Canadien admet qu’il est essentiel qu’il marque des points lors de la prochaine course sur le Circuit des Amériques.

« J’adore courir à Austin et c’est formidable de pouvoir passer du temps chez moi au Canada pour me ressourcer avant le Grand Prix », a-t-il déclaré dans l’aperçu de l’équipe pour la course.

« C’est une course critique pour l’équipe, et nous allons tout donner pour gagner plus de points.

« C’est une piste difficile avec le premier secteur ayant un élément de fluidité contrairement au secteur final qui demande de la précision, ce qui permet de courir assez facilement. Nous repousserons la limite pour trouver la limite dans la préparation de dimanche.

L’histoire continue à Austin. pic.twitter.com/KIDYrciVxO – Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) 19 octobre 2021

Alors qu’Aston Martin est peut-être en bas du peloton du milieu de terrain au classement, cela n’a pas toujours été le cas en termes de rythme absolu.

En effet, Sebastian vettel pense qu’il a une voiture assez rapide pour se battre contre ses rivaux du milieu de terrain, mais dit qu’une bonne configuration est la clé, en particulier à Austin.

« Nous cherchons à rebondir à Austin », a déclaré l’Allemand.

« Comme nous l’avons vu lors des dernières courses, nous avons le rythme pour nous battre au milieu de terrain, mais c’est un combat si serré, et il est très facile de rater des points.

« Ce circuit teste vraiment les réglages de la voiture, donc la clé est de maximiser les essais et de les développer avant les qualifications et la course. »

La qualité des machines n’a pas été la seule à changer lorsque Racing Point est devenu Aston Martin, avec des couleurs passant du rose au vert.

Bien qu’ils ne changeront plus significativement en 2022, Otmar Szafnauer a confirmé que des discussions ont lieu sur le passage à une teinte plus vive pour la livrée.