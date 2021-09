Le Grand Prix des Pays-Bas pourrait être déplacé au calendrier de Formule 1 2022

La Formule 1 est toujours en train de déterminer son calendrier 2022 et le calendrier du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort n’aurait pas encore été fixé.

Initialement prévu pour revenir au calendrier de la Formule 1 en 2020 après une absence de 35 ans, Zandvoort a finalement fait son retour un an plus tard que prévu, accueillant le Grand Prix des Pays-Bas 2021.

Max Verstappen a décroché la pole position et remporté la course, pour le plus grand plaisir du public local, et l’attention se tourne maintenant vers la mise en scène 2022.

Le calendrier de la saison prochaine est toujours en cours d’élaboration et le journaliste néerlandais Erik van Haren déclare que le Grand Prix des Pays-Bas 2022 a été prévu pour mai comme première manche de la phase européenne de la saison.

Cependant, il pourrait revenir une fois de plus à un créneau de septembre.

De Grand Prix van Nederland staat op de voorlopige Formule 1-kalender gepland voor 22 mei 2022, als eerste Europese race. Maar… de kans est un anzienlijk dat het alsnog septembre wordt, na het daverende succes van de afgelopen editie. #F1 #DutchGP – Erik van Haren (@ErikvHaren) 6 septembre 2021

“Le Grand Prix des Pays-Bas est prévu au calendrier provisoire de la Formule 1 le 22 mai 2022 en tant que première course européenne”, indique le Tweet.

“Mais… il y a de fortes chances que ce soit en septembre après tout, suite au succès retentissant de la dernière édition.”

Il y avait des craintes que les dépassements soient presque impossibles sur la piste étroite et courte de Zandvoort, mais finalement ces inquiétudes ne se sont pas concrétisées avec de nombreuses actions de dépassement observées pendant la course.

Il y avait aussi beaucoup d’intérêt autour du virage 3 et du dernier virage, qui avaient tous deux été transformés avec l’introduction de la banque.

Le virage 3 en particulier était impressionnant pour les lignes créatives proposées par les pilotes. Fernando Alonso a développé la meilleure approche, qui a finalement été suivie par les autres pilotes.

“C’était amusant de conduire là-bas”, a déclaré Alonso à propos de la piste.

« Le circuit a des défis, c’est sûr. Je ne sais pas si cela se compare à n’importe quel autre circuit sur lequel nous sommes allés récemment.

« Il n’y a pas de place à l’erreur, il y a du gravier et de l’herbe partout. Mais il y a 10 ans, tous les circuits étaient comme ça et rien ne se passait.

“Ça me rappelle Jarama [former Spanish Grand Prix venue], aussi à cause des installations. Ce ne serait pas différent avec une voiture d’il y a 10 ans parce qu’elle est encore étroite et… dangereuse, d’une certaine manière.