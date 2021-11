Le Grand Prix d’Espagne restera à Barcelone jusqu’en 2026

La Formule 1 a signé un accord qui signifie que le Grand Prix d’Espagne se poursuivra sur le Circuit de Barcelona-Catalunya jusqu’en 2026.

La course en Espagne a eu lieu 51 fois, neuf fois à Jarama, cinq fois à Jerez, quatre à Montjuic Park et à deux reprises à Pedralbes.

Barcelone a accueilli la course 31 fois et est un pilier du calendrier de la Formule 1 depuis 1991, lorsque Nigel Mansell au volant d’une Williams a remporté la course. La course de cette année a été remportée par le pilote Mercedes Lewis Hamilton.

Le MotoGP a également prolongé son accord avec le site jusqu’en 2026. Le Grand Prix d’Espagne 2022 est prévu le 22 mai.

Déclaration:

La Formule 1 est ravie d’annoncer que nous avons renouvelé notre contrat avec le Circuit de Barcelona-Catalunya pour le Grand Prix d’Espagne jusqu’en 2026. Nous tenons à remercier le promoteur et les autorités pour leur engagement et leur soutien et sommes impatients de continuer à construire notre relation. dans les années à venir.

Dans le cadre du nouvel accord, des améliorations de la piste et des installations seront apportées avant la course du 22 mai 2022, y compris des mises à niveau et des améliorations dans le cadre des plans de développement durable ambitieux du circuit.

Stefano Domenicali, président et chef de la direction de la Formule 1, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer cet accord avec le Circuit de Barcelona-Catalunya.

« Je tiens à remercier le promoteur et les autorités pour leur enthousiasme et leur engagement à maintenir la Formule 1 à Barcelone, avec des améliorations qui seront apportées à la piste et aux installations, et à poursuivre notre longue histoire ensemble.

« Les équipes et les pilotes ont toujours hâte de courir sur le circuit et de visiter Barcelone, et les fans espagnols continueront de voir de près leurs héros nationaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz. »

Roger Torrent, ministre catalan des Affaires et du Travail et président du Circuit de Barcelona-Catalunya, a déclaré : « Nous nous félicitons du renouvellement de ce contrat, qui comprend une clause d’engagement mutuel pour nous aider à faire du Circuit Barcelona-Catalunya un modèle et une référence mondiale durabilité appliquée à ce type d’installations.

« Nous voulons que le circuit devienne un exposant de la transformation verte et de l’adaptation des infrastructures aux exigences de l’urgence climatique.

RUPTURE : Le Circuit de Barcelona-Catalunya continuera d’accueillir le Grand Prix d’Espagne jusqu’en 2026#F1 pic.twitter.com/MRdIhhnhpL – Formule 1 (@F1) 26 novembre 2021