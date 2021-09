Le Grand Prix d’Italie floppé à 15 millions d’euros de perte

Le GP d’Italie a enregistré une perte de 15 millions d’euros, le nombre de participants à la course cette année étant bien inférieur aux prévisions.

Après le week-end de course 2020 à Monza à huis clos, le circuit a accueilli les fans de retour dans les tribunes cette année.

En raison de la pandémie en cours, la fréquentation était limitée à 50 % de la capacité totale chaque jour, l’objectif étant d’atteindre cette limite.

Cependant, le nombre de ventes de billets s’est finalement avéré extrêmement décevant, avec seulement 16 000 ventes le jour de la course.

Le président du circuit, Giuseppe Redaelli, a maintenant révélé que cela avait entraîné une perte totale de 15 millions d’euros, et a déclaré que des changements seraient apportés à l’avenir en conséquence.

“Nous travaillons à améliorer l’utilisation de la piste en tant que” Temple de la vitesse “et nous voulons nous concentrer davantage sur la recherche et l’innovation à l’avenir”, a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport.

Il y a un certain nombre de raisons potentielles pour lesquelles l’intérêt des fans était plus faible que d’habitude.

Alors que Ferrari n’est plus en tête et que les gens restent prudents en raison de la pandémie sont des facteurs, beaucoup pensent que le principal était les prix élevés.

En raison de la pandémie, les places assises moins chères sur l’herbe ont été supprimées et les billets les moins chers étaient toujours à 100 euros, décourageant peut-être de nombreux Tifosi.

Certains médias italiens ont le sentiment que cela a particulièrement aliéné les jeunes, beaucoup d’entre eux ayant choisi d’attendre à l’extérieur des hôtels que les pilotes restaient dans les apercevoirs au lieu de se diriger vers le circuit.

Quelle qu’en soit la cause, le manque de monde dans les tribunes a inquiété le président de la FIA Jean Todt, et le PDG de la F1 Stefano Domenicali a admis que c’est un problème concernant l’avenir de la course et si elle reste au calendrier.

“Nous discutons avec les organisateurs précisément pour comprendre comment relancer le grand prix”, a déclaré l’ancien Ferrari chef d’équipe.

“J’ai du mal à penser à une F1 sans Monza, mais les événements sont aussi des affaires et il doit y avoir un retour économique qui les justifie.”