Le Grand Prix du Japon à Suzuka confirmé jusqu’en 2024

Le Grand Prix du Japon restera à Suzuka jusqu’à au moins la fin de la saison 2024 après que la Formule 1 et les propriétaires de circuits aient annoncé samedi une prolongation de contrat de trois ans.

La figure de huit pistes au sud-ouest de Nagoya a accueilli pour la première fois une course de Formule 1 en 1987 et a servi de décideur pour 11 championnats pilotes.

“Cette prolongation fait partie de notre engagement à long terme à développer le sport en Asie, et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre relation fructueuse avec Mobilityland”, a déclaré Stefano Domenicali, directeur général de la Formule 1 dans un communiqué.

Mobility et est une filiale de Honda.

Le Japon a un nouveau jeune talent dans la recrue de 20 ans Yuki Tsunoda, premier pilote de Grand Prix du pays depuis 2014. Honda, le partenaire moteur de Red Bull, quitte le sport à la fin de cette saison.

Tsunoda a marqué des points lors de ses débuts en F1 avec AlphaTauri, propriété de Red Bull, lorsqu’il a terminé neuvième à Bahreïn le mois dernier.

Il a ensuite parlé d’aller à Suzuka avec son père pour regarder la course, et d’être un fan du double champion du monde Fernando Alonso qui est toujours sur la grille avec Alpine, propriété de Renault.

Le circuit, qui n’a pas accueilli de course la saison dernière en raison de la pandémie de COVID-19, célébrera son 60e anniversaire l’année prochaine.

Le Grand Prix de cette année a été marqué pour le 10 octobre. Citations officielles:

Stefano Domenicali, président et chef de la direction, Formule 1: «Je suis vraiment ravi que la Formule 1 continue de courir sur le circuit de Suzuka pendant encore trois ans. Le Japon occupe une place spéciale dans le cœur et l’esprit des fans de F1 du monde entier, et Suzuka a été l’hôte de nombreux moments les plus légendaires du sport, avec 11 titres de pilotes décernés là-bas.

Le Grand Prix du Japon a toujours présenté un drame captivant et à bout de souffle, et je suis ravi que nous puissions continuer à apporter l’action et l’excitation de la Formule 1 aux passionnés de sport automobile du Japon.

«Cette extension fait partie de notre engagement à long terme à développer le sport en Asie, et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre notre relation fructueuse avec Mobilityland. Je voudrais personnellement remercier M. Tanaka et son équipe pour leurs efforts continus pour parvenir à cet accord, et nous sommes impatients de travailler avec le promoteur pour accroître la popularité et la base de fans de la Formule 1 là-bas.

Kaoru Tanaka, Président Directeur Représentant de Mobilityland Corporation: «À la suite de négociations répétées avec la Formule 1, nous avons pu conclure un contrat pour accueillir l’événement à partir de 2022.

«Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux membres de la Formule 1, y compris tout d’abord M. Stefano Domenicali, pour la grande compréhension qui s’est manifestée au cours des négociations.

«Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts avec les résidents locaux de la préfecture de Mie et de la ville de Suzuka afin que le circuit de Suzuka continue d’être aimé par les fans du monde entier et contribue à la prospérité de la culture du sport automobile.

«En 2022, le circuit de Suzuka fêtera son 60e anniversaire. En plus du Grand Prix du Japon de Formule 1 qui se tiendra à partir de l’année 2022, nous releverons de nouveaux défis pour l’avenir tout en chérissant l’histoire et les traditions du sport afin que nous puissions offrir aux fans des surprises, des joies et expériences émotionnelles. Veuillez attendre avec impatience les événements à venir. »

(Reportage par Alan Baldwin)