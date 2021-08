Le Grand Prix du Japon annulé en raison de problèmes de Covid-19 · .

Le Grand Prix du Japon 2021 a été annulé par le gouvernement national en raison des inquiétudes persistantes concernant les infections à Covid-19 dans le pays.

La Formule 1 devait revenir à Suzuka en octobre, pour la première fois depuis 2019. La course de l’année dernière a également été annulée en raison de la pandémie.

Le pays a récemment organisé les Jeux olympiques, bien que sous état d’urgence, ce qui signifie que les spectateurs ne pouvaient pas y assister. Cependant, plusieurs séries internationales de sport automobile ont été contraintes d’annuler leurs manches japonaises, dont le Championnat du monde d’endurance, qui devait visiter le circuit de Fuji en septembre.

L’annulation de la course a été confirmée par la Formule 1 dans un communiqué mercredi. « Suite aux discussions en cours avec le promoteur et les autorités japonaises, la décision a été prise par le gouvernement japonais d’annuler la course cette saison en raison de la complexité actuelle de la pandémie dans le pays », a-t-il déclaré.

Le calendrier 2021 F1 a déjà subi plusieurs changements en réponse à la pandémie. La série cherche déjà un remplaçant pour le Grand Prix d’Australie, qui a été annulé suite à son précédent report de mars à novembre.

Analyse: la lutte serrée pour le titre de la F1 signifie que des réponses urgentes sont nécessaires à l’énigme du calendrier“La Formule 1 travaille actuellement sur les détails du calendrier révisé et annoncera les derniers détails dans les semaines à venir”, poursuit le communiqué. “La Formule 1 a prouvé cette année, et en 2020, que nous pouvons nous adapter et trouver des solutions aux incertitudes actuelles et est enthousiasmée par le niveau d’intérêt pour les emplacements pour accueillir des événements de Formule 1 cette année et au-delà.”

Les restrictions de la liste de voyage au Royaume-Uni ne devraient pas représenter un défi pour la réorganisation du calendrier de la F1, selon ., comme ils l’ont fait plus tôt dans l’année lorsque la Turquie a été retirée du calendrier. Cette course a ensuite été rétablie en remplacement du Grand Prix de Singapour annulé.

