Le Grand Prix du monde des poids mi-lourds Bellator MMA reprend avec les demi-finales au FootPrint Center de Phoenix le samedi 16 octobre

LES ANGES – La seconde moitié massive du 2021 de BELLATOR MMA continuera d’être lancée le samedi 16 octobre, lorsque les deux demi-finales de la Grand Prix du monde des poids mi-lourds sont effectués dans le Centre d’empreinte, domicile de basket-ball des Soleils de phénix dans la NBA et le Phoenix mercure dans la WNBA.

Le monarque actuel des poids lourds légers Vadim Nemkov (14-2) défendra son championnat du monde contre le n°4 au classement Antoine “Rumble” Johnson (23-6), tandis que la fierté de Phénix et courant BELLATOR Champion du monde poids lourd Ryan Bader (28-6) affrontera le n ° 2 du classement des poids mi-lourds Corey Anderson (15-5) dans le co-événement principal.

BELLATOR MMA : Demi-finales du Grand Prix Mondial Semi-lourd sera retransmis en direct et en direct par AFFICHER L’HEURE à 22 h HE / 19 h HP. Les combats préliminaires seront retransmis en direct sur le BELLATOR MMA YouTube, la chaîne Youtube de SPECTACLE Sports Oui Pluton TV à partir de 19 h HE / 16 h HP. Des informations sur des combats supplémentaires et des informations sur la vente de billets seront fournies dans un proche avenir.

Vadim Nemkov L’équipe Fedor cherche à rester le champion BELLATOR des 205 livres le 16 octobre, confirmant ainsi son statut de meilleur combattant des poids mi-lourds de la planète. Dans son combat le plus récent, Nemkov a enduré cinq rounds difficiles contre l’ancien champion. Phil Davis, obtenant une victoire par décision unanime pour se qualifier pour les demi-finales. Si Nemkov conserve une fois de plus sa ceinture pour se qualifier pour la finale, il aura démontré tout son répertoire en tant que maître des arts martiaux mixtes dans le tournoi après avoir battu Davis – à l’origine un lutteur – et le puissant puncheur. “Gronder”. Nemkov a été parfait dans BELLATEUR jusqu’à présent, il a remporté ses six combats avec trois KO et une soumission incluse.

“Rumble” Johnson a fait ses débuts en tant que membre de BELLATOR MMA dans le premier tour du grand prix et l’a fait avec un passionnant concours de va-et-vient contre José Augusto avant d’éblouir avec un autre KO typique de “Gronder” au deuxième tour. Ce triomphe a permis au vétéran de 37 ans de montrer que son congé sabbatique en dehors de la cage ne l’affectait pas du tout, et il reste l’un des combattants les plus imposants de tout le sport, ayant battu des adversaires de la stature de Glover Teixeira, Alexander Gustafsson, Phil Davis et l’actuel champion des poids lourds de BELLATEUR Ryan Bader,

Vainqueur de huit de ses dix derniers combats, “Dark” Bader Il travaillera comme local dans la ville de son Université de l’État d’Arizona alors qu’il cherche à continuer sur une séquence lors de son neuvième concours dans le BELLATEUR et récupérer la ceinture de champion de 205 livres qui lui appartenait autrefois.

Bader —Au-delà de sa participation au World Light Heavyweight Grand Prix— continue en tant que champion poids lourd de BELLATEUR, un titre qu’il compte unifier lorsqu’il affrontera le champion par intérim Valentin Moldavksy après la conclusion du tournoi de 205 livres. La carrière distinguée de Bader lui a valu le nom d’assassin de légendes, ayant vaincu de grands combattants de tous les temps tels que Fedor Emelianenko, Antonio Rogerio Nogueira, Rashad Evans et Quinton “Rampage” Jackson.

Corey Anderson a reçu de nombreuses distinctions depuis son arrivée à BELLATEUR avec deux victoires consécutives dominantes contre le vétéran Melvin manhoef et ancien champion ACA Dovletdjan Yagshimuradov, à la fois par KO technique. Le natif de Rockton, dans l’Illinois, arrive dans la classe avec un curriculum vitae impressionnant, ayant déjà triomphé Johnny Walker, Glover Teixeira et Jan Blachowicz, entre autres. Le combat de Anderson contre Bader, son troisième avec BELLATEUR, ce sera son premier avec la promotion avec des fans dans les tribunes

Fans de BELLATOR MMA qui sont de nouveaux abonnés au service de AFFICHER L’HEURE Ils peuvent s’inscrire en profitant d’une offre à ne pas manquer à durée limitée, qui comprend une période d’essai gratuite de 30 jours suivie d’un abonnement mensuel à un prix réduit de 4,99 $/mois pour les six prochains mois. Vous pouvez vous inscrire en allant sur SHO.com/BellatorMMA. Ceux qui s’abonnent bénéficieront de deux événements BELLATOR MMA par mois pendant le reste de 2021 et au-delà, tous les événements devant être diffusés en direct à 21 h HE / 18 h HP, quel que soit l’endroit où se trouve le service. SHOWTIME est disponible.

BELLATOR MMA : Carte principale des demi-finales du World Light Heavyweight Grand Prix

AFFICHER L’HEURE

22 h HE / 19 h HP

Main Event du titre mondial des poids mi-lourds : C-Vadim Nemkov (14-2) contre #4-Anthony “Rumble” Johnson (25-0)

Demi-finale du World Light Heavyweight Grand Prix : #1-Ryan Bader (28-6) contre #2-Corey Anderson (15-5)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

19 h HE / 16 h HP

