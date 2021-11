Le Grand Prix du Qatar définira le favori de la course au titre mondial de Formule 1

La Formule 1 se rend au Qatar pour la première fois avec une question critique sur la bataille palpitante du Championnat du monde de cette saison qui attend une réponse.

Le Brésil a-t-il tout changé ou était-ce simplement une autre tournure temporaire dans la lutte pour la suprématie entre Max Verstappen et Lewis Hamilton ?

Une semaine, c’est long en politique, comme le dit le vieil adage. De nos jours, c’est également vrai pour la F1, en particulier lorsque les courses sont inscrites au calendrier des week-ends consécutifs et avec des voyages transcontinentaux de l’un à l’autre.

Au Mexique, Red Bull bourdonnait après un doublé qui a réduit à un point l’avance de Mercedes au championnat des constructeurs.

Mais après un vendredi et un samedi au Brésil où Mercedes et Hamilton se sont heurtés à des revers après l’autre, ce sont eux qui ont fait la fête dimanche après une course brillante, même selon les normes exorbitantes du septuple champion du monde.

VOUS POUVEZ FAIRE CE QUE VOTRE ESPRIT VOUS DICTE! Ce week-end en est la preuve. Nous avons mené cette bataille sur la piste et je ne pourrais pas être plus fier de @mercedesamgf1 et de mon incroyable coéquipier @valtteribottas sans qui je ne pourrais pas faire ça. EU AMO BRASIL Nous continuons à nous battre, continuons à pousser. pic.twitter.com/CBD7QbIt1J – Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 14 novembre 2021

La comparaison avec la politique va, bien sûr, gronder parce que « wing-gate », ou comme vous voulez le décrire, ne montre aucun signe de disparition avec les deux équipes de tête de cette année essayant tous les trucs du livre pour obtenir la mesure de la autre.

Alors que la F1 2021 se dirige vers son apogée au Moyen-Orient, cependant, le scénario ne pourrait pas être plus délicatement préparé – et ce n’est pas seulement nous qui le disons parce que les bookmakers ont désormais uniformément Verstappen et Hamilton comme favoris communs pour le titre des pilotes.

Si le championnat était une course, Verstappen aurait une position sur la piste, détenant toujours une avance de 14 points avant le Grand Prix du Qatar et un lieu complètement inconnu de la grande majorité des équipes et des pilotes – bien que Sergio Perez ait remporté une course GP2 Asia Series à Losail. Internationale en février 2009.

Cette analogie ressemble également à certains des grands prix de cette année, car après le Brésil, vous sentez que Hamilton est maintenant en mesure de chasser son rival pour le titre avec un ensemble de pneus plus frais.

En réalité, bien sûr, l’avantage du Britannique est son nouveau moteur, qui a été installé à Interlagos et l’a propulsé vers la victoire malgré une pénalité sur la grille. Dans quelle mesure l’aileron arrière controversé de la W12 aide également est davantage une question de conjecture.

Les trois derniers circuits du programme devraient convenir davantage à Mercedes qu’à Red Bull. Pourtant, outre son avance de 14 points, les fans de Verstappen ont quelques points positifs à saisir.

P2️⃣ C’était une belle bataille et on a tout donné, mais il manquait juste un peu de rythme. On a quand même marqué de bons points et on va rebondir 💪 #KeepPushing 🇧🇷 #BrazilGP pic.twitter.com/COmh7fiIUL – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 14 novembre 2021

La première est que Hamilton aura eu le meilleur de ce nouveau moteur au Brésil. Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a admis que les performances avaient tendance à se dégrader à chaque course où leur groupe motopropulseur est utilisé, ils devront donc peut-être être assez épargnés jusqu’à Abu Dhabi.

Et l’autre espoir pour le Néerlandais est la pure imprévisibilité de cette campagne, avec deux des trois dernières courses en fournissant de parfaits exemples.

Bien que le Mexique se soit déroulé comme prévu, avec Red Bull dominant à haute altitude, Mercedes a été battue dans son « bastion » d’Austin tandis que Hamilton, avant même que les pénalités ne soient infligées, est entré au Brésil en tant que deuxième favori de Verstappen.

Losail, à environ 22 milles de la capitale du Qatar, Doha, compte 16 virages et une ligne droite de stands d’un kilomètre fournissant la zone DRS unique, où la remarquable vitesse en ligne droite récente de Mercedes a toutes les chances de s’exprimer.

Sans surprise, le temps devrait être chaud et ensoleillé pendant les trois jours avec des températures de l’air avoisinant les 20 degrés.

Loin des deux meilleures équipes, il serait de plus en plus surprenant que l’un de leurs rivaux s’infiltre dans le combat à l’avant, car Ferrari et McLaren ne regardent que d’une distance respectueuse depuis le Grand Prix de Turquie.

Le schéma actuel de leur lutte pour la troisième position dans le championnat des constructeurs est que Ferrari est bien en tête, avec Charles Leclerc et Carlos Sainz à égalité et délivrant des points solides de manière cohérente.

C’est moins le cas avec McLaren maintenant et alors que Lando Norris a terminé cinquième dans neuf des 10 premières courses de cette saison, à l’inverse, il n’a qu’un seul top six dans les neuf suivantes.

Cependant, si les pistes du Moyen-Orient devraient convenir à Mercedes, la même chose pourrait être dite pour McLaren avec le même groupe motopropulseur et ils pourraient être en mesure de réduire leur déficit de 31,5 points par rapport à Ferrari au Qatar.

Sauf imprévu, le seul autre pilote qui semble actuellement capable de défier les deux premiers rangs sur la grille est Pierre Gasly qui, à son époque, est aussi rapide dans son AlphaTauri que n’importe quelle Ferrari et McLaren.

Pour l’équipe « sœur » de Red Bull, le défi reste d’être aussi compétitif le jour de la course qu’en qualifications. Le coéquipier de Gasly Yuki Tsunoda a besoin d’un week-end plus propre après avoir attiré le mauvais type d’attention au Mexique et au Brésil.

AlphaTauri est toujours bloqué aux points avec Alpine, qui a placé les deux pilotes dans le top 10 à Interlagos.

Bien que les performances de leur voiture soient inégales, Fernando Alonso et Esteban Ocon semblent avoir plus à leur disposition qu’Aston Martin pour qui il semble désormais impossible de terminer ailleurs que septième au classement.

Williams, il faut le dire, a tout de suite chuté par rapport à l’excellente forme qu’ils affichaient à la fin de l’été, mais la bonne nouvelle pour eux est que leur avantage de 12 points sur Alfa Romeo devrait désormais tenir bon jusqu’à la fin de la saison.

Alfa a maintenant confirmé une toute nouvelle équipe de pilotes pour l’année prochaine et il sera intéressant de voir comment Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi aborderont ce qui pourrait être les trois dernières courses de F1 de leurs deux carrières.

Les deux dernières performances de Kimi en course ont été un pas en avant par rapport à précédemment alors qu’il se rapproche de la retraite, alors qu’il y a eu des signes que Giovinazzi devenait voyou avec des critiques sur la stratégie qui lui avait été donnée.

Chez Haas, Nikita Mazepin n’est jamais loin des gros titres et après une séance de qualification à Sao Paulo qui l’a laissé les larmes aux yeux, il a fini par terminer la course devant Mick Schumacher sur ce que le patron de l’équipe Guenther Steiner a décrit comme « l’un de nos meilleurs week-ends ce année – ce qui montre que nous y arrivons avec les pilotes ».