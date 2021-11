Le Grand Prix du Qatar, l’une des meilleures courses de Haas cette année

Guenther Steiner a déclaré que le Grand Prix du Qatar était à la hauteur des meilleures courses de Haas de la saison 2021.

Comme cela a été le cas à chaque autre tour de cette campagne, l’équipe américaine n’a marqué aucun point au Qatar, mais il y avait des points positifs à retenir pour Steiner and co.

En qualifications, Mick Schumacher n’était que de deux dixièmes plus lent que Nicholas Latifi et Antonio Giovinazzi, tandis que l’Allemand a pu se battre avec Williams et Alfa Romeo à certains moments de la course.

Les choses ne se sont pas aussi bien passées pour Nikita Mazepin, avec le Russe confortablement en bas les deux jours, mais Steiner pense que les deux pilotes ont bien performé et dit que ce fut un bon week-end pour l’équipe.

« La course d’aujourd’hui a été l’une de nos meilleures cette année, sinon la meilleure », a déclaré le patron de l’équipe Haas.

« Les deux pilotes ont fait du bon travail – Mick se battait avec les Williams et Alfa Romeo, ce qui est inattendu. Nous ne les avons pas dépassés mais au moins nous étions dans le mix, ce qui était bon pour toute l’équipe à voir.

« Nikita a également fait une très, très bonne première partie de course, gardant le rythme, pensant qu’il n’avait fait que 15 tours avec la voiture avant d’entrer dans la course et ne conduisait jamais la voiture avec un réservoir plein.

« Avec l’autre Williams s’arrêtant plus tôt et étant sur une stratégie différente, c’est devenu un peu difficile donc il est tombé en arrière. »

La @haasf1team ne cesse de m’étonner. Les mots ne peuvent expliquer à quel point j’apprécie leur travail acharné, en particulier ces trois dernières semaines. Vous méritez tout le crédit du monde !! Merci !!🙏🏼 #MSC47 pic.twitter.com/kShZLTq0Jq – Mick Schumacher (@SchumacherMick) 22 novembre 2021

Cela a été une première année difficile en Formule 1 pour Schumacher, car il a rarement pu se battre contre des pilotes d’autres équipes compte tenu de la médiocrité des machines dont il dispose.

Il a apprécié de pouvoir le faire la dernière fois et attribue cette amélioration au travail acharné de l’équipe.

« C’était bien et nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons accompli. Nous avons élaboré la stratégie que nous avons choisie et nous nous sommes engagés à travailler », a-t-il déclaré.

« Le départ était plutôt correct, nous avons eu Latifi au début. La performance de la voiture était là, et nous étions juste dans la fenêtre. Nous étions très proches des Alfas, c’est ce que nous attendions mais en revanche pas depuis le début de l’année.

« C’est grâce au travail d’équipe que nous nous engageons à comprendre la voiture aussi bien que nous et à travailler avec ce que nous avons. Nous trouvons toujours de nouvelles choses, de nouvelles façons de nous améliorer.