Le Grand Prix du Qatar officiellement annoncé pour novembre

La Formule 1 a officiellement annoncé que le premier Grand Prix du Qatar comblera le créneau vacant du calendrier 2021 à la mi-novembre.

Couplée à son ajout au calendrier 2021, la Formule 1 a également confirmé que la nation rejoindra le calendrier de manière permanente sur un contrat de 10 ans à partir de 2023.

Une course sur le circuit international de Losail faisait depuis longtemps l’objet de rumeurs après l’annulation du Grand Prix d’Australie plus tôt dans l’année, et la Formule 1 avait laissé un créneau « à confirmer » dans le calendrier non rempli alors qu’ils alignaient un remplaçant pour ce week-end.

En supposant que les deux courses se déroulent comme prévu, la course au Qatar formera une triple tête dans le calendrier avec le Mexique et le Brésil à l’avance, et aura lieu le week-end du 19 au 21 novembre.

Ce sera probablement un week-end crucial dans les deux batailles du Championnat du monde, étant donné que seuls deux grands prix suivront en 2021, en Arabie saoudite et à Abu Dhabi.

Losail a principalement accueilli des courses de motos de haut niveau depuis son ouverture en 2004, bien qu’une manche solitaire de la série GP2 Asia y ait eu lieu en 2009 – avec Nico Hulkenberg et Sergio Perez étant les vainqueurs de la course à l’époque.

Ce sera donc le premier véritable test du circuit dans des machines de Formule 1 modernes, et les fans auront l’occasion de voir les voitures en piste en novembre.

Verdict PlanetF1 – Grand Prix du Qatar