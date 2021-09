Le Grand Prix du Qatar pourrait se déplacer dans les rues de Doha en 2023

in

Le lieu du Grand Prix du Qatar à partir de 2023 doit être confirmé, Doha étant apparemment sur le point d’organiser une course de rue.

La capitale du Qatar serait la destination à long terme préférée pour la course à l’avenir, selon la BBC, après confirmation jeudi que le circuit international de Losail organisera l’événement inaugural de cette année, remplaçant ce qui devait être le Grand Australien Prix ​​en novembre.

L’édition 2021 de la course se déroulera en tant qu’événement autonome, avant que le contrat d’une décennie du pays pour accueillir la Formule 1 n’entre en vigueur en 2023.

Une édition 2022 du Grand Prix du Qatar ne sera pas au calendrier, car le pays accueillera la Coupe du Monde de la FIFA à peu près en même temps que la course aurait été programmée.

La Formule 1 n’a pas confirmé le lieu de la course lorsque le Qatar entrera dans le calendrier à temps plein à partir de 2023. Cependant, comme Losail est un circuit déjà utilisé, cela a permis de progresser rapidement dans les négociations. , car la Formule 1 voulait pourvoir son créneau vacant en 2021.

Stefano Domenicali, PDG de la #F1 : “L’énorme effort de toutes les équipes, de la F1 et de la FIA a permis de livrer un calendrier de 22 courses, quelque chose de très impressionnant au cours d’une année difficile et dont nous pouvons tous être fiers.” pic.twitter.com/9iYDRaMyni – PlanetF1 (@Planet_F1) 30 septembre 2021

Losail a été principalement utilisé pour les courses de motos depuis sa construction, avec des MotoGP et des World Superbikes régulièrement présents sur le circuit, basé à la périphérie de Doha.

Cependant, des plans seraient en cours pour un déménagement dans le centre-ville, et les responsables qatariens étaient heureux d’aider le sport à combler son vide dans le calendrier 2021.

“Il y avait une forte volonté du Qatar d’être utile à la F1, et au cours de ce processus, la vision d’un partenariat plus long a été discutée et acceptée pendant 10 ans”, lit-on dans un communiqué de la Formule 1.

“Le pas du geste d’aider la F1 en 2021 à une stratégie à long terme était court et simple et la vision de la F1 d’être la vitrine du Qatar après la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 a été la force motrice de cet accord à long terme.

“Dans le cadre de l’accord à plus long terme, les discussions se poursuivront concernant le lieu du Grand Prix à partir de 2023, des détails supplémentaires devant être fournis ultérieurement.”

L’accueil de la course de cette année au Qatar formera ce qui serait une triple course épuisante pour les équipes de Formule 1, le Mexique et le Brésil devant organiser leurs courses les deux week-ends précédents, s’ils se déroulent comme prévu.

Une course sous les projecteurs à Losail doit avoir lieu le dimanche 21 novembre, qui devrait commencer à 18h00 heure locale, ou 16h00 au Royaume-Uni.

Verdict PlanetF1 – Grand Prix du Qatar