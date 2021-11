Le grand projet de Chelly Cantú après EXATLON

Exatlon États-Unis / Instagram Quel est le grand projet de Chelly Cantú

Chelly Cantú est un exemple de discipline, d’amélioration, d’amour-propre et surtout de lutte et de dévouement pour atteindre tous les objectifs qu’elle propose.

Et en plus d’être une célébrité très suivie sur les réseaux sociaux pour ses tutos d’exercices, après être passée par EXATLON États-Unis, la Mexicaine est également devenue une influenceuse.

Et cette fois, la gagnante de la première saison d’EXATLON États-Unis a pris quelques minutes pour parler du projet le plus important qu’elle a dans sa vie. D’ailleurs, il a voulu partager le beau message avec ses followers, comme inspiration.

« Chaque matin est reconnaissant d’avoir un nouveau jour à conquérir, d’être meilleur qu’hier, chaque jour nous pouvons améliorer quelque chose, et vous seul êtes responsable de ce qui suit, de ce que vous décidez de faire de votre temps », a-t-il déclaré. a commenté la Mexicaine dans une vidéo qu’elle a partagée sur son Instagram, où on la voit faire du skateboard, accompagnée d’un de ses chiens. « Alors profitez de chaque seconde, investissez-la sur vous-même, car il n’y a pas de meilleur projet de vie que le vôtre. »

« Toi, tu es ton meilleur projet de vie. Profitez de chaque seconde et vivez pour vous et pour vous #beyourself #thetimeisnow #alwaysforyou #behappy », a ajouté l’athlète avec un commentaire dans sa publication.

Après avoir souligné que le projet le plus grand et le plus important qu’elle a dans sa vie est celui d’elle-même, celui d’être fidèle à ses rêves, et réalisé que chaque personne doit être claire à ce sujet, et être soi-même, le message de Chelly est tombé entre ses fans.

« Salutations Chely, très sympa ton message, merci ❤️ », « Très bon message 👏 », « C’est l’attitude. Merci pour votre message » et » Merci pour ces mots positifs » étaient quelques-uns des commentaires faits par ses abonnés.

« Quelles belles paroles @chellycantu, c’est vrai, remercier Dieu est très important. Ta vidéo avec ton chien est magnifique 🐶 🥰 », a commenté un autre fan de Chelly.

Il y a quelques semaines, la Mexicaine a montré que dans son projet de vie, une personne fondamentale est son mari, l’entraîneur Luis Tuzo, à qui l’athlète ne cesse de déclarer son énorme admiration.

« Je suis extrêmement fier de vous, de votre discipline, de votre persévérance et de votre dévouement à ce que vous aimez. Je sais que vous réaliserez ce que vous proposez. Félicitations d’être un exemple pour les autres, de continuer à récolter les fruits de qui vous êtes et pas seulement dans cet environnement, mais en tant que fils, ami, mari, etc. « , a commenté la gymnaste olympique, sur son compte Instagram, dans l’un des les publications, où les éloges pour son mari, qu’elle a décrit comme son haltère idéal, ont fait surface.

« Je continuerai à vous soutenir, à me battre avec vous pour réaliser nos rêves. Continuer à travailler dur pour nos objectifs et nos rêves de vivre une vie incroyable. Je t’aime! Merci de vouloir vivre ta vie à mes côtés et de vouloir tout apprendre ensemble, dans la santé et la maladie, dans la pauvreté et la richesse ; Et tout le reste. Toujours à tes côtés !!! », a ajouté Chelly, dans l’un de ses messages les plus affectueux pour son mari.

