Le grand ralentissement de la croissance démographique

Le 1er janvier, sur le coup de minuit, la ville de New York a accueilli son premier nouvel habitant de 2022 : Leyla Gessel Tzunun Garcia, née au début de la nouvelle année au Coney Island Hospital de Brooklyn.

Compte tenu de l’évolution des tendances en matière de population et de fécondité, cependant, il y a moins de concurrence pour devenir le premier bébé de la nouvelle année qu’auparavant. Moins de bébés sont nés à New York en 2020 que toute autre année jamais enregistrée, tandis que la population américaine n’a augmenté que de 0,1% au cours de l’année entre juillet 2020 et juillet 2021, le pays n’ajoutant que 392 665 personnes issues de la migration nette et des naissances par rapport aux décès.

Il s’agit de la plus faible augmentation numérique depuis que le Census Bureau a commencé à faire des estimations annuelles de la population au début du 20e siècle. En pourcentage, c’est la croissance la plus faible de l’histoire du pays.

L’augmentation des décès dus à la pandémie joue un rôle, tout comme les taux de mortalité inévitablement rampants dans une population vieillissante. Mais la cause principale est la baisse des taux de fécondité, car moins d’Américains ont des enfants et ceux qui en ont ont tendance à avoir des familles plus petites. L’indice synthétique de fécondité aux États-Unis – une estimation du nombre total moyen d’enfants qu’une femme aura au cours de sa vie – est passé de 2,12 en 2007 à 1,64 en 2020, bien en deçà des 2,1 nécessaires pour qu’une population se remplace sans immigration.

Ce n’est pas non plus simplement un phénomène américain. Selon une estimation, la moitié de la population mondiale vit dans des pays où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement, et des pays comme le Japon – avec des taux de natalité très bas et peu d’immigration – connaissent déjà un déclin démographique.

La Chine, qui est devenue un symbole du contrôle de la population avec sa politique coercitive de l’enfant unique, a désormais un taux de fécondité encore plus bas que celui du Japon, et le gouvernement a du mal à convaincre un nombre de plus en plus réduit de jeunes d’avoir plus d’enfants – ou pas d’enfants du tout.

La surpopulation n’est pas ce que vous pensez

Malgré cela, la population mondiale au début de 2022 était de près de 7,87 milliards et devrait franchir la barre des 8 milliards au cours des prochaines années. Pour ceux qui s’inquiètent du changement climatique, moins de personnes – en particulier dans certains des pays les plus riches et les plus intensifs en carbone au monde – peuvent sembler être un bien absolu.

En effet, il existe des preuves qu’un nombre croissant de jeunes choisissent de ne pas avoir d’enfants précisément parce qu’ils s’inquiètent de ce que serait la vie de leur progéniture dans un monde chaud et chaotique. De telles préoccupations sont peut-être plus intenses de nos jours, mais elles ne sont pas nouvelles – la surpopulation humaine est une préoccupation majeure pour le mouvement environnemental depuis des décennies.

La liberté de choisir la taille de la famille souhaitée devrait être un droit humain, mais il existe des preuves que de nombreuses personnes n’ont pas autant d’enfants qu’elles le souhaiteraient. Des enquêtes aux États-Unis montrent que le nombre idéal déclaré d’enfants dans une famille est resté un peu au-dessus de 2,5 depuis le milieu des années 2000, alors même que les taux de fécondité réels ont diminué. Que ce soit en raison d’un retard dans le partenariat et le mariage, de préoccupations économiques ou de préférences de mode de vie changeantes, il existe des forces qui maintiennent la croissance démographique en dessous du niveau que les gens disent vouloir.

Et tandis que la croissance démographique joue un rôle dans le changement climatique – on l’appelle réchauffement anthropique pour une raison – ce n’est pas un facteur aussi important qu’on pourrait s’y attendre, comme l’a écrit Sigal Samuel pour Future Perfect en 2020. La consommation des ressources qui conduisent aux émissions de carbone est importante. davantage au changement climatique qu’à la croissance démographique en elle-même, et ces ressources sont principalement consommées par un nombre relativement restreint de personnes riches dans le monde.

Changez ces modes de consommation – grâce à un mélange d’une meilleure efficacité et de nouvelles technologies qui n’émettent pas de carbone – et il y a suffisamment de place pour continuer à augmenter la population sans faire cuire la planète.

La réalité du ralentissement de la croissance démographique

Cependant, une croissance démographique plus lente pourrait paradoxalement rendre plus difficile la réalisation de cette transition. Moins de bébés font des pays vieillissants, ce qui ralentit la croissance économique et freine l’innovation. Il peut être plus difficile de soutenir une politique tournée vers l’avenir dans un pays avec moins d’enfants – il suffit de regarder la gérontocratie qu’est le gouvernement américain, avec son président de 79 ans et ses pouvoirs législatif et judiciaire octogénaires.

Et bien qu’il puisse sembler que le ralentissement ou même le déclin de la population réduirait au moins les prix des logements paralysants, cela pourrait ne pas être le cas. Conor Sen note dans Bloomberg que lorsque les gens fuient des dizaines de métros en baisse comme Tolède ou Syracuse, ils sont susceptibles de s’entasser dans les villes qui continuent de croître, comme Austin ou Raleigh, y faisant encore augmenter les prix des logements.

Élaborer des politiques pour encourager les gens à avoir plus d’enfants est difficile et coûteux, comme l’a appris pays après pays. C’est pourquoi pour des pays comme les États-Unis qui ont historiquement augmenté leur population grâce à l’immigration, encourager davantage de migrants est probablement le moyen le plus rapide et le plus résilient de maintenir une croissance démographique dynamique.

Mais alors que l’année dernière a marqué la première fois dans l’histoire des États-Unis que la migration internationale nette a ajouté plus de personnes à la population que les naissances nettes, le nombre de personnes se déplaçant vers l’Amérique a encore considérablement diminué au cours des dernières années, passant de plus d’un million en 2016 à moins plus de 250 000 entre juillet 2020 et juillet 2021. Cela dépend à la fois des politiques de restriction de l’immigration de l’ère Trump et des effets durables de la pandémie. Inverser ce déclin devrait être une priorité nationale et qui, contrairement à l’augmentation des naissances, est absolument à notre portée.

Nous avons peut-être évité l’avenir dystopique et surpeuplé prophétisé dans des livres comme The Population Bomb ou des films comme Soylent Green (ce dernier, mettant en vedette un monde si surpeuplé que les cadavres sont transformés en nourriture, se déroulant en 2022). Mais un bon avenir est toujours abondant – et cela devrait également inclure les gens.

Une version de cette histoire a été initialement publiée dans le bulletin Future Perfect. Inscrivez-vous ici pour vous abonner !