Le grand Ranch dont il a hérité, c’est comme ça à l’intérieur

Angela Aguilar : Le grand Ranch dont elle a hérité, c’est comme ça à l’intérieur | .

En plus d’avoir hérité d’une voix et d’une façon de chanter incroyables, Ángela Aguilar est aussi l’héritière du célèbre ranch Le Soyate, situé au Zacatecas, construit par ses grands-parents Antonio Aguilar et l’actrice Fleur sauvage.

Nous avons pu voir plusieurs photographies et vidéos de l’intérieur dudit Ranch, l’intérieur de la propriété est impressionnant et nous allons vous parler de ce projet qui a été construit sur un terrain de la commune Tayahua, dans la commune de Villanueva.

Il possède une immense écurie, la passion de ses grands-parents a toujours été les chevaux et cela a été un tradition transmis de génération en génération, on sait même que le couple se levait à cinq heures du matin pour faire de l’équitation.

Le ranch est pratiquement fait en l’honneur d’Antonio Aguilar, il y a donc des photos de lui partout, un lieu plein de souvenirs et d’amour qui a réuni le couple, le chanteuse et la actrice

Flor Silvestre a eu trois enfants avant de rencontrer Antonio Aguilar, mais ils ne sont pas impliqués dans la terre, la propriété a été achetée par le chanteur et Pepe Aguilar avec Antonio Aguilar Junior étaient ceux qui partagent cette propriété.

Angela Aguilar sera bien sûr propriétaire du ranch à un moment donné, elle a l’un de ses chevaux les plus importants dans cette écurie, un poulain espagnol de race pure nommé Troyano.

À plusieurs reprises, nous avons pu voir des photographies de leurs réseaux sociaux où nous devons Fontaines, murs de briques, installations très bien faites et bien sûr un espace plein de luxe.

Ángela Aguilar y a passé la majeure partie de son enfance et bien sûr elle a de belles anecdotes sur ses grands-parents et son séjour dans cet endroit, on pourrait dire que c’est comme une pièce historique qui, chaque fois qu’elle est visitée, revit certains de ses meilleurs des moments.