Le grand réalignement : d’innombrables autres Américains passeront des États bleus aux États rouges en 2022

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Nous devenons rapidement deux nations très différentes avec deux cultures très différentes. À une époque, nous étions vraiment les États-Unis d’Amérique, mais maintenant nous sommes divisés en deux camps opposés qui se détestent profondément. En conséquence, ces dernières années, nous avons vu des millions d’Américains déménager pour des raisons idéologiques. Cela a rendu les « états rouges » encore plus rouges et les « états bleus » encore plus bleus. À ce stade, il n’y a qu’une poignée d’« États violets », et c’est dans ces États que nos élections présidentielles sont déterminées. Ce n’est vraiment pas sain pour quelques États comme la Pennsylvanie et le Michigan d’avoir un tel pouvoir, mais c’est un sujet pour un autre article. Dans cet article, je souhaite expliquer pourquoi l’exode massif des États bleus vers les États rouges va s’accélérer en 2022.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

À l’heure actuelle, il n’y a pas de problème aux États-Unis qui divise plus que le vaccin COVID.

La plupart des conservateurs veulent avoir la liberté de choisir de se faire injecter ou non, tandis que beaucoup à gauche veulent utiliser le pouvoir du gouvernement pour obliger les gens à se faire injecter.

Cela a vraiment été effrayant de voir de nombreux membres de la gauche embrasser l’autoritarisme avec autant d’empressement, et de nombreux politiciens de gauche continuent de serrer les vis.

Par exemple, le maire de New York, Bill de Blasio, vient de décider d’imposer un mandat vaccinal très strict à tous les employeurs privés de toute sa ville…

Le maire Bill de Blasio a annoncé lundi ce qu’il a appelé un mandat de premier vaccin au pays pour les entreprises privées. Il a déclaré que la combinaison de la variante Omicron et des rassemblements de vacances l’avait forcé à prendre des mesures « audacieuses ». Il ne donne aux entreprises que trois semaines pour s’assurer que leurs travailleurs sont vaccinés.

Si vous n’obtenez pas le jab, vous ne serez pas autorisé à conserver votre emploi.

Il n’y aura pas d’« option de test » dans le cadre de ce nouveau mandat, et donc toute personne qui refusera de se conformer sera mise à la porte deux jours après Noël…

De Blasio a déclaré que la ville publierait des règles spécifiques le 15 décembre, avant que le mandat ne prenne effet le 27 décembre. Il a déclaré que cela s’appliquerait aux employés en personne, mais ne fournirait aucun détail sur l’application. Il a également déclaré qu’il n’y aurait pas d’option de test hebdomadaire.

C’est de la folie totale et totale, mais bien sûr, nous en assistons beaucoup dans les états bleus ces jours-ci.

On nous dit que ce nouveau mandat s’appliquera à environ 184 000 entreprises, ce qui signifie qu’un grand nombre de New-Yorkais seront bientôt obligés de rechercher des pâturages plus verts.

L’un d’eux est une femme nommée Cynthia. Elle a confié à un journaliste que ce mandat lui donnait encore une raison de « foutre le camp de New York »…

Cynthia, une employée d’une entreprise de marketing de Midtown qui a refusé de partager son nom de famille par crainte d’un retour de flamme, a déclaré au Post que la nouvelle exigence était » une autre raison » de quitter la ville. ‘Juste génial. Bill de Blasio vient de me donner une autre raison pour laquelle j’ai besoin de foutre le camp de New York, ou au moins de trouver un emploi qui me permette de travailler à distance », a-t-elle déclaré.

Où iront des milliers et des milliers de New-Yorkais déplacés comme Cynthia ?

Un membre conservateur du Congrès qui représente New York craint que beaucoup d’entre eux se dirigent vers « l’État libre de Floride »…

« Le maire de Blasio ne peut pas partir assez vite. Il a écrasé les petites entreprises, l’économie et la qualité de vie. Combien de New-Yorkais souhaite-t-il voir déménager dans l’État libre de Floride ? » a déclaré la représentante américaine Nicole Malliotakis, qui représente Staten Island et Brooklyn.

Ainsi, New York va devenir encore plus bleue en 2022, et la Floride deviendra encore plus rouge.

Dans le Massachusetts, des centaines d’employés hospitaliers ont été impitoyablement mis en conserve parce qu’ils refusaient de se conformer à un mandat de vaccination…

Environ 200 employés d’UMass Memorial Health sont sans emploi parce qu’ils n’ont pas respecté la date limite de vaccination COVID du système de santé. UMass Memorial a annoncé le mandat au cours de l’été avec une date limite pour se faire vacciner ou recevoir une exemption d’ici le 1er novembre. Les employés étaient licenciés le 1er décembre s’ils ne recevaient pas le vaccin.

Beaucoup de ces agents de santé déplacés ne pourront pas trouver un travail similaire dans le Massachusetts, et ils se dirigeront donc vers les États rouges.

Quant à UMass Memorial Health, je ne sais pas exactement ce qu’ils prévoient de faire. Vous ne pouvez pas simplement retirer les gens de la rue pour devenir des professionnels de la santé. Ils seront probablement à court de personnel pendant longtemps, et cela ne fera que nuire aux personnes qu’ils sont censés servir.

Dans l’Oregon, un autre type de mandat pousse les gens à penser qu’il est peut-être temps de déménager.

Si vous pouvez le croire, les autorités de l’Oregon envisagent en fait de rendre leur mandat de masque d’intérieur permanent…

L’Oregon Health Authority (OHA) a réuni un comité consultatif sur les règles (RAC) plus tôt cette semaine pour aborder un mandat de masque d’intérieur permanent dans l’État. L’Oregon est l’un des rares États à en conserver un près de deux ans après le début de la pandémie. Le comité comprenait plusieurs parties prenantes de la communauté, notamment des représentants de l’industrie hôtelière, du secteur des affaires et des communautés religieuses, selon l’affilié local d’ABC, KATU.

Je ne peux pas comprendre pourquoi un décideur rationnel voudrait faire une telle chose, mais apparemment c’est assez sérieux.

Il y a beaucoup de gens très conservateurs qui vivent dans l’est de l’Oregon, et je pense qu’encore plus d’entre eux vont traverser la frontière de l’Idaho en 2022.

Avant de terminer cet article, je veux mentionner ce que le Canada vient de faire.

Depuis le 30 novembre, il est désormais interdit à toutes les personnes non vaccinées d’utiliser toute forme de transport en commun…

Au Canada, tout voyageur âgé de plus de 12 ans doit présenter une preuve de vaccination complète pour prendre toute forme de transport en commun, y compris les vols intérieurs et internationaux ainsi que les trains. «À partir du 30 novembre à 3 h 01 HNE, la vaccination sera requise pour les voyages à l’intérieur et au départ du Canada», indique le site Web de voyage Candian. « Un test moléculaire COVID-19 valide ne sera plus accepté comme alternative à la vaccination, sauf si vous êtes éligible à l’une des exemptions limitées. »

Trudeau et ses sbires sont complètement sortis du gouffre, et je suis vraiment désolé pour les Canadiens épris de liberté qui souffrent profondément sous son régime.

Bien sûr, l’administration Biden envisage quelque chose de similaire pour les voyages intérieurs aux États-Unis.

Espérons qu’ils n’appuieront jamais sur la gâchette d’un tel geste.

Partout dans le monde, nous voyons des gouvernements devenir plus autoritaires, et cela prépare certainement le terrain pour certaines des choses contre lesquelles j’ai mis en garde dans mon dernier livre.

Lire la suite @ TheEconomicCollapseBlog.com