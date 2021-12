Le grand requin blanc de 1 200 livres s’avère trop erratique pour être marqué pour la recherche

Les grands requins blancs se sont finalement présentés pour l’hiver au large de la Caroline du Sud et Chip Michalove était prêt pour eux, s’accrochant à un 1 200 livres qui « a décollé comme un train » et lui et son équipage l’ont poursuivi pendant 45 minutes.

Michalove, qui exploite Outcast Sport Fishing à Hilton Head et est autorisé à marquer de grands requins blancs en collaboration avec la Division des pêches marines du Massachusetts, avait vu un grand requin blanc de 11 pieds apparaître plus tôt et manger les deux appâts avant de nager sans être accroché, comme rapporté par Island Packet.

Deux heures plus tard, ils se sont accrochés à un grand blanc de 8 pieds et 4 pouces, l’ont mis sur le côté du bateau et ont attaché une étiquette satellite à sa nageoire dorsale.

C’était le plan plus tard dans la journée lorsqu’ils ont accroché le grand blanc susmentionné de 12 pieds, mais cela s’est avéré difficile à accomplir.

« Je ne peux pas imaginer une plus grande montée d’adrénaline que de voir un grand requin blanc de 12 pieds juste derrière le bateau », a déclaré Michalove à USA Today/For The Win Outdoors. « Je ne pense pas qu’on puisse sauter d’un avion et ressentir la même chose.

« Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que nous sommes connectés au plus mauvais animal de la planète. Celui qui a causé des cauchemars, fait des morts et très certainement le poisson le plus intelligent de l’océan.

Lorsqu’ils ont amené ce mauvais garçon à côté du bateau, Michalove a réussi à prendre une photo impressionnante mais n’a pas eu d’autre choix que d’abandonner ses efforts pour le marquer, d’autant plus qu’à mi-chemin de la bataille, le requin blanc était sorti à moitié de l’eau et a secoué son tête comme un chien.

« Habituellement, les plus gros sont faciles à gérer », a déclaré Michalove à For The Win Outdoors. « Ils ne sont pas aussi erratiques. Mais celui-ci était difficile. Il a donné des tremblements de tête si méchants que nous avons décidé de l’étiqueter juste à cause de sa santé. Je ne voulais pas qu’il heurte le bateau ou les moteurs.

Ou comme il l’a dit à Island Packet, « Le bien-être d’un requin est plus important que le marquage. »

Les efforts de Michalove pour marquer les grands requins blancs au large de la Caroline du Sud ont été salués par les experts.

« Ce que Chip fait est remarquable », a déclaré un jour Greg Skomal, biologiste à l’Atlantic White Shark Conservancy, à Island Packet. « Cela ajoute beaucoup à nos données et nous aide à répondre aux grandes questions que nous nous posons sur les grands blancs. »

Nul doute que d’autres réponses seront bientôt disponibles.

« L’année dernière, nous en avons eu deux qui ont fait le tour de Key West et sont allés dans le golfe du Mexique, puis sont revenus et sont allés jusqu’en Nouvelle-Écosse », a déclaré Michalove à For The Win Outdoors. « La technologie que nous appliquons sur les requins est insensée. La prochaine étape consiste à mettre une came sur la nageoire dorsale qui se détachera, mais donnez-nous une idée de ce qui arrive à ces poissons après la libération. Ceux-ci seront appliqués le mois prochain.

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Chip Michalove.