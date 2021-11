Les chercheurs ont été étonnés récemment, en examinant des images, de repérer un grand requin blanc mâle avec une circonférence aussi extraordinaire.

Les requins blancs les plus gros et les plus gros sont les femelles, en particulier pendant les grossesses. (Ils peuvent mesurer près de 20 pieds et peser plus de 5 000 livres.)

L’image d’accompagnement a été capturée par l’Atlantic White Shark Conservancy de Cape Cod, qui a commenté cette semaine sur Facebook :

«Il y a des requins qui font que notre équipe de données s’arrête et prend une double prise. L’un des membres de notre équipe de données analysait des images GoPro, ils sont tombés sur ce très gros requin blanc mâle.

Les requins blancs se nourrissent d’embuscades qui s’attaquent en grande partie aux phoques et autres pinnipèdes. Ils se régaleront également de carcasses de baleines si l’occasion se présente. Il va donc de soi que les requins mâles peuvent montrer beaucoup plus de circonférence après le repas.

L’Atlantic White Shark Conservancy a ajouté: « Notre équipe de données peut supposer que le requin a récemment mangé en raison de la taille de son estomac. »

–Image de requin blanc avec l’aimable autorisation de Atlantic White Shark Conservancy