Le grand requin blanc tueur pourrait patrouiller sur la côte britannique, craignent les experts « On ne sait jamais ! » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’experte en requins Mally Rice, 46 ans, craint qu’un grand requin blanc ne nage dans les eaux britanniques après la découverte d’un marsouin avec d’énormes marques de morsure près d’une station balnéaire du nord du Pays de Galles. Selon le Daily Star, M. Rice a déclaré: « Si vous regardez la forme en croissant sur le dessus, aucune hélice ne pourrait couper dans cette forme.

« C’est peut-être un grand blanc.

« Nos eaux sont beaucoup plus froides mais on ne sait jamais. »

M. Mally, qui aurait étudié les requins toute sa vie, est tombé sur la carcasse lors d’une promenade avec un chien sur la plage de Talacre, près de Prestatyn.

L’expert en requins a ajouté : « Cela aurait pu être un requin-taupe commun ou un requin bleu – je ne peux rien voir d’autre dans nos eaux faisant cela.

JUST IN: ‘N’hésitera pas’ Unite pourrait provoquer le chaos de Noël avec la plus grande grève de camions depuis 1979

« Même dans ce cas, il est extrêmement rare qu’un animal de la taille d’un marsouin adulte soit attaqué de cette manière par un requin nageant dans les eaux britanniques. »

Les marsouins, qui ressemblent beaucoup aux dauphins, sont couramment observés au large de la côte nord du Pays de Galles.

Bien qu’il n’y ait jamais eu d’observation confirmée d’un grand requin blanc au large des côtes britanniques, les experts suggèrent qu’il n’y a aucune raison pour que cela ne se produise pas.

Le professeur Yannis Papastamatiou de National Geographic a déclaré au Sun plus tôt cette année : « La Grande-Bretagne est sans doute le meilleur endroit au monde pour voir un requin pèlerin, et les maraîches sont assez courantes au Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE : Brexit « dénué de sens » – Le Britannique est furieux contre l’ultimatum de la CJCE

« On les trouve souvent dans des zones où l’eau est aussi froide qu’ici.

« Nous savons qu’ils sont en Méditerranée. »