Le grand rêve américain de Colson Whitehead

« Harlem Shuffle » par Colson Whitehead

Dans l’incarnation de l’agitation, Colson Whitehead tisse brillamment la fiction policière, le drame familial et l’histoire politique dans un roman exaltant et déchirant avec Harlem Shuffle.

Il y a un braquage d’hôtel audacieux qui tourne mal et un meurtre ou deux, mais au fond, le huitième roman de l’auteur lauréat du prix Pulitzer est une longue histoire de tranche de vie du point de vue de quelqu’un avec une existence très compliquée.

Ray Carney porte plusieurs chapeaux : père de famille dévoué, propriétaire d’entreprise autodidacte et escroc invétéré – bien qu’il ne se plie pas vraiment à ce dernier. Même avec tous ses péchés, il est difficile de résister à l’homme, et je suis complètement tombée amoureuse de lui. Il aime sa famille, il travaille dur et travaille dur, et il est profondément, relativement humain – aimant, mentant, tergiversant, faisant tout ce qu’il faut pour aller de l’avant sans fin.

Dans sa dernière offre, « Harlem Shuffle », l’auteur Colson Whitehead (ci-dessus) « tisse brillamment la fiction policière, le drame familial et l’histoire politique dans un roman exaltant et déchirant », opine Carole V. Bell. (Photo : Chris Close/colsonwhitehead.com)

Pour un gars qui a grandi à la dure, Carney a accumulé beaucoup de choses : une femme belle et intelligente, un enfant mignon à la maison et un autre en route, un diplôme universitaire et un magasin de meubles. C’est une belle vie que Ray a construite, même si elle est précaire.

Ray s’est marié au-dessus de sa station, et il y a toujours la possibilité que tout s’écroule si ses beaux-parents réussissaient un jour ou si sa femme apprenait ce qu’il fait vraiment pour compléter les revenus du magasin.

Elizabeth était une fille dont Carney n’osait pas rêver quand ils étaient jeunes. Comme le raconte Whitehead, « Elizabeth l’avait vu directement à l’école, même lorsqu’il s’asseyait à côté d’elle ou la raccompagnait chez elle sous la pluie, mais il était reconnaissant qu’elle le voie maintenant. »

Le contraste entre hier et aujourd’hui témoigne de qui il était et du chemin parcouru. Il y avait une distance entre eux à l’époque. Ray « n’avait pas fait partie de ces garçons de sa classe qui avaient eu le béguin pour elle…. Elle était hors de sa ligue, donc il n’a jamais perdu une pensée là-dessus.

C’est parce que la femme de Carney vient de ce que les gens appelaient une « bonne famille », contrairement à Ray, dont le père, Big Mike, était un escroc tristement célèbre et peu fiable, qui « avait transmis la malveillance à Carney », essayant comme il pouvait d’y échapper. .

Compliquant l’agitation secrète de Ray Carney en tant que barrière pour des marchandises d’origine douteuse, le cousin de Ray et meilleur ami Freddie court toujours les rues, courtisant les ennuis et les ramenant à la porte de Ray.

La discrétion est la pierre angulaire de Carney, et son cousin Freddie n’en a pas. Freddie cause des ennuis à Ray depuis qu’ils sont enfants, et rien n’a changé au fil des ans. C’est Freddie qui amène Carney dans le casse « une nuit torride début juin ».

À travers une série de vignettes s’étalant sur cinq ans, nous voyons le voyage de Ray et Freddie et apprenons à connaître Harlem de la fin des années 50 et du début des années 60. C’est un régal de voir des aperçus des rues et des gens qui les habitent. Ces histoires révèlent la joie et le courage de l’endroit que nous considérons comme la Mecque noire et ses réalités compliquées.

Le défi avec cette structure est que le rythme et la direction peuvent sembler un peu décousus, et la trajectoire du roman devient un peu floue au milieu, un peu comme l’une des promenades de Carney à travers la ville en pleine nuit. Il peut être difficile de voir comment une pièce s’articule avec une autre et où tout cela mène. Et je me demandais comment cette errance n’était pas un problème entre Carney et Elizabeth.

Malgré ces problèmes, un style de narration divertissant, une construction magistrale du monde et une distribution complexe de personnages rendent cette histoire très difficile à réprimer. La première chose qui saute aux yeux est l’originalité de la voix narrative : vive et charismatique, avec une prose stylisée mais précise qui évoque un âge d’or révolu.

L’histoire commence par « Carney n’était que légèrement courbé quand il s’agissait d’être tordu », et j’en voulais immédiatement plus. La narration séduisante est un régal qui rend le glissement dans ce monde irrésistible.

La complexité, les nuances et la variation de sa distribution absorbante sont une autre grande distinction – pas seulement Carney, mais sa famille, ses amis et ses ennemis. Carney est si convaincant que ce livre m’a fait réfléchir sérieusement aux conventions de genre et au pouvoir de la prise de perspective dans la narration.

Il y a une tendance inévitable à prendre le parti de la personne dont nous suivons l’histoire, qu’elle fasse bien ou mal. C’est particulièrement vrai dans Harlem Shuffle.

Whitehead raconte l’histoire à la troisième personne, mais il n’y a aucun doute de quel côté nous sommes : Carney est notre héros. Malgré tous ses péchés, sa mesquinerie et le danger que ses choix apportent, je n’ai jamais cessé de le soutenir. Ses beaux-parents colorés, en revanche, aussi respectueux des lois et honnêtes qu’ils puissent paraître, suscitent beaucoup moins de sympathie.

Leland et Alma Jones sont le genre de Noirs qui auraient été chez eux dans la petite ville du sud de Britannique Bennett’s « The Vanishing Half » avec des clubs d’élite, des tests de sacs en papier et des inquiétudes sur la couleur de leurs petits-enfants ; les Windsor n’ont certainement pas inventé cela.

Ensuite, il y a la pression toujours présente de la tradition familiale, des histoires transmises de génération en génération sur leur héritage : cette école de médecine.

Whitehead dessine ces dynamiques raciales avec une précision aiguë et brutale. Dans le contexte historique, les affectations du talentueux dixième étaient une réaction dysfonctionnelle aux déprédations de la suprématie blanche.

Alma et Leland ne sont pas des méchants, et pourtant je ne peux m’empêcher de les voir comme tels, ne serait-ce qu’un peu. Leurs plaintes et prétentions m’énervaient, que leurs inquiétudes aient un fondement ou non.

Carney est un personnage si convaincant que les gens qui ne pouvaient pas respecter la beauté et la passion de son agitation, quoi qu’il en soit, semblent non seulement ringards et déraisonnables, mais impardonnables. Ayant grandi à Harlem, lui et son cousin s’allongeaient sur un toit en regardant les étoiles et en rêvant. Les deux garçons étaient toujours différents.

Carney avait de l’ambition et la confiance nécessaire pour aller jusqu’au bout : « La connaissance de la constellation des garçons s’est arrêtée après les Oursons et la Ceinture, mais vous n’aviez pas besoin de savoir comment quelque chose s’appelait pour savoir ce que cela vous faisait ressentir, et regarder les étoiles ne pas que Carney se sente petit ou insignifiant, les étoiles l’ont fait se sentir reconnu. Ils avaient leur place, et il avait la sienne. Nous avons tous notre rang dans la vie – les gens, les stars, les villes – et même si personne ne s’occupait de Carney et que personne ne le soupçonnait capable de grand-chose, il allait devenir quelque chose. «

De nombreuses années plus tard, Ray possède un magasin au cœur de Harlem qui annonce son arrivée : « Ce n’était pas une plaque de bronze sur un gratte-ciel, mais tout le monde savait que le coin de la 125e et Morningside était à lui, il y avait son nom dessus — CARNEY’S — clair comme le jour.“

Au grand crédit de Whitehead, Carney n’est pas Horatio Alger. « Harlem Shuffle » documente tous les compromis, les regrets, les sacrifices et l’escroquerie qu’il faut à un homme noir comme Ray pour le faire. Et le cousin de Carney, Freddie, n’est même jamais aussi béni.

Maintes et maintes fois, Freddie tombe dans l’eau chaude. Lorsque les retombées de ces mouvements mal conçus se répercutent inévitablement sur Ray, « Je ne voulais pas vous causer d’ennuis » est le refrain constant de Freddie.

Leur relation est fascinante, poignante et tragique. Carney est le héros, mais « Harlem Shuffle » est aussi l’histoire de Freddie – et celle de Pepper, et bien d’autres, toutes convaincantes et dignes de notre attention. Je ne pouvais pas détourner le regard. Comme Elizabeth, Alma et Leland, Freddie est un élément central de la distribution riche et multiforme qui fait du roman de Whitehead un triomphe.

