Le grand secret du multivers “No Way Home” de Marvel a été confirmé par l’écrivain principal de “Loki”

Loki vient de révéler l’identité d’une autre étoile montante de Marvel, et nous ne parlons pas du casting de la série. Le rédacteur en chef Michael Waldron a livré une histoire unique et autonome de Loki. L’émission télévisée offre aux fans un autre arc de rédemption déchirant pour Loki (Tom Hiddleston) tout en présentant brillamment le multivers et le prochain grand méchant de Marvel. Waldron n’a pas que Loki pour Marvel. Il a également écrit Doctor Strange dans le multivers de la folie, ce qui est tout à fait logique compte tenu du sujet traité. Et nous avons maintenant une autre raison d’apprécier Waldron, car l’écrivain a apparemment confirmé le grand spoiler multivers Spider-Man: No Way Home que Sony et Marvel cherchent désespérément à cacher. Remarquez, certains des spoilers que vous connaissez déjà Suivre ci-dessous.

Le multivers No Way Home est un secret de polichinelle

Nous savons depuis des mois que les méchants des films Spider-Man non-MCU de Sony apparaîtront dans No Way Home. Nous avons ensuite commencé à avoir de plus en plus de fuites qui prétendaient que Tobey Maguire et Andrew Garfield rejoindraient Tom Holland dans Spider-Man 3. Le multivers sera vraiment déclenché dans le MCU, et No Way Home fera partie de cette histoire.

Tout avait du sens aussi. Marvel prépare le multivers MCU depuis des années. Loki a servi de point de lancement pour les histoires multivers qui sont sur le point de suivre. Et Sony cherche désespérément à attacher son SPUMC au MCU, et le Spider-verse est le seul moyen de le faire.

Garder le secret du multivers No Way Home est incroyablement difficile lorsqu’il s’agit de commercialiser le film. Ce grand secret est probablement la raison pour laquelle nous n’avons toujours pas de bande-annonce de Spider-Man 3. Et Marvel sait que nous connaissons tous le plus gros spoiler No Way Home, bien sûr. Pourtant, ce n’est que du ouï-dire jusqu’à ce que quelqu’un chez Marvel confirme que Spider-Man 3 est une histoire multivers.

Quelqu’un comme Michael Waldron.

L’étoile montante de Marvel a parlé de son concert MCU dans diverses interviews. La plupart d’entre eux se concentrent sur Loki et Doctor Strange 2, deux productions directement connectées. Nous n’avons pas besoin de spoilers pour la suite de Strange pour savoir que c’est un film multivers. C’est juste là dans le titre. Mais si Waldron ne travaillait que sur des histoires multivers qui n’avaient rien à voir avec Spider-Man, pourquoi collaborerait-il avec l’équipe No Way Home ?

Pourquoi Waldron consulterait-il sur «Spider-Man 3»?

Waldron vient de révéler à The Playlist qu’il a parlé aux scénaristes de No Way Home Chris McKenna et Eric Summers alors qu’il travaillait sur des projets MCU. Il a dit que les équipes « communiquent constamment… pour s’assurer que vous ne vous gâchez pas les uns les autres ».

Encore une fois, Waldron répondait à une question sur No Way Home en particulier. Et sa réponse semble impliquer que No Way Home est bien un film multivers. En d’autres termes, Loki de Waldron n’aurait aucun moyen de bousiller Homecoming ou Far From Home. Il n’y aurait aucune raison de consulter à ce sujet.

Waldron a mentionné le film Spider-Man: No Way Home par son nom lors de son interview multivers :

Vos équipes de production communiquent constamment avec ces équipes de production pour s’assurer que vous ne vous gâchez pas les uns les autres. J’ai eu l’avantage sur Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna et Eric Summers ont écrit que, j’étais le PA de leur écrivain sur la saison 5 de Community, donc je peux appeler McKenna et me faire intimider par lui quand je veux, mais aussi dire ‘ Hé, qu’est-ce que vous foutez les gars ? Laissez-moi m’assurer que je ne le gâche pas. Il y a donc communication dans la mesure où les équipes créatives elles-mêmes, les cinéastes, les scénaristes, qui que ce soit, peuvent devenir amicaux, cela profite certainement aux projets.

Pourrait-il y avoir une autre explication pour Waldron en train de vérifier avec les écrivains de No Way Home? Peut-être ailleurs dans le multivers, mais pas dans notre réalité.

