Le grand son orchestral de Roy Orbison

Lorsqu’il s’agissait de voix distinctives, envolées et dramatiques, le Orbison façon était vraiment la seule façon. Il n’est donc pas étonnant que lorsque le Big « O » a sorti son dernier album de sa vingtaine et son deuxième pour MGM, il ait choisi de l’appeler The Orbison Way. Les sessions de ce LP ont commencé le 14 octobre 1965.

Alors que les sessions du nouvel album commençaient avec le producteur Wesley Rose, Roy figurait dans le palmarès américain avec son prédécesseur. Ce disque, son premier pour son nouveau label, était une autre sortie avec un titre définitif, There Is Only One Roy Orbison. Il a commencé le nouveau projet en enregistrant deux des chansons qu’il avait écrites avec son collaborateur fréquent Bill Dees.

Les nouveaux morceaux, « Maybe » et « Never », étaient les derniers d’un partenariat qui avait créé des chansons de « carrière » pour la chanteuse telles que « Oh, Pretty Woman » et « It’s Over ». En effet, Orbison et Dees écriront neuf de ce qui est devenu la liste finale des pistes de l’album de 12. Dees en a écrit un autre avec John Rainey Adkins, qui à son tour en a composé deux avec Buddy Buie, pour plus tard trouver le succès avec Classics IV et la section rythmique d’Atlanta.

Lorsque The Orbison Way est sorti en janvier 1966, les notes de pochette de Red O’Donnell, un journaliste du Nashville Banner, déclaraient : « Roy était particulièrement satisfait de la façon dont cette session s’est déroulée. Il a dit qu’il se sentait très bien en chantant avec les arrangements et l’instrumentation fournis.

L’album a atteint la 128e place du classement américain, tandis que son premier single, « Crawlin’ Back », a atteint la 46e place du Hot 100. Le second, « Breakin’ Up Is Breakin’ My Heart », a donné à Roy un nouveau Top 40, son 21e, lorsqu’il a grimpé au n°31.

Orbison lui-même a été cité sur la pochette comme étant un grand fan de l’album. « Sur plusieurs de ces morceaux », a-t-il déclaré, « nous avons un gros son orchestral en arrière-plan – environ 25 musiciens et voix me soutiennent. Le son est merveilleux.

