01/08/2022 à 08:00 CET

Cet été marque les 10 ans de l’arrivée de Ferran Soriano au Manchester City en tant que PDG. Une décennie au cours de laquelle l’ancien vice-président de la FC Barcelona De 2003 à 2008, il a fait le tour du club Mancuniano comme une chaussette. Il le considérait comme un club moyen en Angleterre, avec peu de prestige en L’Europe  ni des fans mondiaux et aujourd’hui, suivant les lignes directrices de son célèbre livre « Le ballon n’entre pas par hasard », il fait partie des cinq grands clubs européens, ayant doublé de chiffre d’affaires.

Cette saison, vous pouvez gagner le quatrième Première ligue des cinq dernières années, quelque chose que seul le Manchester United. Qualifié la saison dernière pour la première fois de son histoire pour la finale du Ligue des champions, la Ville se distingue avant tout par la qualité de son football, une imposition de Txiki Begiristain, de première main avec Pelegrini et maintenant avec celui de Pep Guardiola.

Mais le Ville C’est bien plus que ça. Il fait partie d’un groupe d’entreprises imaginé et créé par lui-même Ferran Soriano et propriété de Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan : le Groupe de football de la ville (CFG), dont le parapluie repose et dessert dix clubs. le Manchester City FC (100 %), Melbourne City FC (100 %), Montevideo City Torque (100 %), Lommel SK (99 %), New York City FC (80 %), Mumbai City FC (65 %), Girona FC (47 %), Sichuan Jiuniu FC (29,7 %), Yokohama F. Marinos (20 %) et Troyes AC (100 %) appartiennent à CFG et y participent.

Un modèle de réussite qui a atteint son apogée en 2021, lorsque quatre de ces équipes ont remporté les ligues de leurs pays respectifs : super ligue indienne (Inde), MLS (États-Unis), Premier League (Angleterre) et A-League (Australie). Excellente nouvelle que l’esprit brillant de Ferran Soriano soit à l’avant-garde de ce projet.