Le graphène, l’arme définitive contre le réchauffement climatique ?

01/09/2022

Le à 13h30 CET

Veronica Pave

Le graphène promet de révolutionner la lutte contre le changement climatique. Ce matériau, considéré comme l’un des plus précieux découverts à ce jour, pourrait améliorer les batteries qui stockent l’énergie verte, optimiser l’utilisation du carburant par les avions, capter une partie du CO2 que l’industrie déverse dans l’atmosphère et même créer des vêtements qui convient au climat plus chaud de l’avenir.

Le graphène a été découvert par les scientifiques Andre Geim et Konstantin Novoselov en 2004, ce qui leur a valu le prix Nobel de physique 2010. À partir de ce moment, il a été classé comme le matériau du 21e siècle et aujourd’hui ses applications ne cessent de croître.

C’est une substance composée de carbone pur, avec des atomes disposés selon un motif hexagonal régulier, semblable au graphite. C’est un matériau presque transparent. Une tôle d’un atome d’épaisseur est environ 200 fois plus résistante que l’acier le plus résistant d’aujourd’hui, étant sa densité plus ou moins la même que celle de la fibre de carbone, et environ cinq fois plus légère que l’aluminium.

Structure du graphène | Pixabay

Le graphène est si précieux parce que c’est un conducteur thermique et électrique idéal. Il est capable de réagir avec d’autres substances pour produire d’autres composés, il chauffe moins que les autres matériaux lorsqu’il conduit l’électricité, il utilise moins d’énergie que le silicium dans la même tâche (par exemple, lorsqu’il s’agit de donner une batterie aux mobiles actuels), il génère de l’électricité lorsqu’il reçoit de la lumière et, sous sa forme oxydée, il absorbe les déchets radioactifs.

Grand stockage d’énergie

Peut-être que l’application pour laquelle le graphène est connu est celle du stockage d’énergie. Ce matériau est le candidat idéal pour la fabrication des électrodes de batteries lithium-ion et pour la création de supercondensateurs.

Cette application a beaucoup à dire dans la lutte contre le changement climatique. En fait, on pense que le graphène pourrait révolutionner le concept d’énergie renouvelable et il l’élèvera à une grande variété d’applications pour le papier oxyde de graphène, y compris son utilisation dans des membranes à perméabilité contrôlée et pour des batteries ou des ultracondensateurs destinés à des usages dans le domaine de l’énergie.

Panneaux solaires | Shutterstock

Ces dispositifs de stockage d’énergie pourraient aider pour stocker des pics d’énergie soudains, ils aideraient donc à tirer le meilleur parti des énergies vertes, indépendamment de leur approvisionnement irrégulier. Ce matériau promet de changer le concept d’énergie renouvelable et d’élever son efficacité à des niveaux impensables aujourd’hui avec les batteries au silicium.

Carburant aviation

Le graphène pourrait également contribuer à rendre l’aviation plus nocive pour la santé de la planète. Tel qu’il est désormais configuré, le secteur aéronautique produit 900 millions de tonnes de CO2 par an, selon l’IATA. D’ici 2050, si rien n’est fait pour réduire l’empreinte carbone de cette industrie, le chiffre passera à 1,8 milliard de tonnes.

Le secteur a annoncé il y a quelques mois qu’il s’efforçait d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici le milieu de ce siècle et le graphène pourrait être un grand allié pour leur permettre d’atteindre cet objectif.

Atterrissage d’avion | Pixabay

Actuellement sous développons de nouveaux additifs pour carburant avec de minuscules feuilles de graphène, ce qui pourrait faire voler les avions encore plus vite tout en optimisant le carburant utilisé. Cette avancée constituerait sans aucun doute un tournant dans l’utilisation des moteurs à combustion dans l’aviation.

Filtrez le CO2 et stockez-le

Graphène peut même être utilisé pour capturer le dioxyde de carbone des centrales électriques et de l’industrie, car il suffirait de faire un filtre de ce matériau. Des recherches menées au Component Technology Center (CTC), situé en Cantabrie, ont conclu que le graphène pourrait avoir cette caractéristique inhabituelle.

Le filtre au graphène qu’ils ont conçu est non seulement un allié efficace contre le changement climatique, mais il est également plus efficace et moins cher que les alternatives disponibles jusqu’à présent.

Les propriétés inhérentes au graphène permettre au CO2 d’avoir une seconde vie, puisqu’il parvient à le recycler. Et c’est que, en combinaison avec de l’hydrogène ou du méthane, le gaz récupéré peut être converti en carburant à haute densité, compatible avec toute infrastructure énergétique actuelle.

Décontamination de l’eau

Cette même équipe de recherche a également travaillé sur l’utilisation de l’oxyde de graphène pour augmenter l’efficacité du processus de l’élimination des polluants émergents trouvés dans l’eau.

Le procédé consiste en l’incorporation d’un photocatalyseur tel que le dioxyde de titane sur de l’oxyde de graphène. Les photocatalyseurs sont des matériaux qui favorisent la dégradation des polluants à l’aide de la lumière. De cette façon, le graphène améliore cette capacité de dégradation des déchets émergents et accélère le processus de décontamination de l’eau.

L’incorporation de ce nouveau matériau photocatalyseur permettrait d’améliorer les performances des stations d’épuration et des stations d’épuration contre ce type de déchets.

Batteries au graphène dans une voiture électrique | Ken Hawkins / Zuma Press

Les résidus émergents sont des composés d’origine et de nature chimique différentes, dérivés de multiples produits tels que les pesticides, les produits pharmaceutiques ou les articles de toilette. Les systèmes actuels de purification d’eau sont insuffisants pour traiter ce type de déchets par conséquent, diverses technologies, telles que l’oxydation photocatalytique présentée par le CTC, sont appelées à résoudre ce problème.

Graphène peut même révolutionner l’industrie textile, qu’il doit déjà commencer à s’adapter au changement climatique. En plus des lois qui obligeront à réutiliser les déchets textiles, ce matériau pourrait contribuer à rendre les vêtements plus adaptés au climat de demain. La conception de vêtements intelligents et adaptables peut fonctionner pour abaisser la température corporelle d’un porteur dans des climats très chauds, comme celui de la Terre devrait l’être dans le futur.

Quelques problèmes avec le graphène

Cependant, de nombreux experts soulignent que ce matériau a du mal à décoller dans son application pratique, puisqu’on en parle avec insistance depuis plus d’une décennie, mais il est encore utilisé de manière très minoritaire. Bien que des batteries fabriquées avec ce matériau soient déjà commercialisées, ainsi que d’autres appareils, la vérité est que les coûts de production du graphène sont encore très élevés et cela ralentit son déploiement généralisé pour les utilisations où il serait le plus utile.

En revanche, il n’est pas totalement anodin du point de vue environnemental, car certaines études ont attiré l’attention sur la capacité polluante du graphène dans l’eau en cas de déversements.

