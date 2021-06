Le graphique à long terme montre clairement que Bitcoin est toujours dans une «tendance à la hausse», mais les plus gros vents contraires macroéconomiques se profilent au-dessus du prix

“BTC a besoin d’un autre catalyseur majeur pour reprendre son élan et combattre certains des graphiques les plus laids à court terme”, a déclaré Kevin Kelly, co-fondateur et responsable de la macro globale chez Delphi Digital, dans son dernier rapport.

En avril, Bitcoin a atteint son plus haut niveau historique à près de 65 000 $, et le mois dernier, il a subi une baisse de 54 % à 57 % alors que le prix est tombé à 30 000 $ sur Coinbase et à 28 000 $ sur certains échanges. Aujourd’hui, ce prix a finalement franchi la barre des 40 000 $ à la nouvelle que l’investisseur légendaire, Paul Tudor Jones, a augmenté son allocation de bitcoin à 5% de son portefeuille. Il avait initialement déclaré 2% en mai 2020.

La réduction de moitié de la valeur des Bitcoins a été motivée par le dénouement majeur des positions à effet de levier, les prises de bénéfices après l’une des meilleures courses de BTC et, bien sûr, le récit selon lequel l’extraction de crypto n’est pas bonne pour l’environnement.

“Lorsque tout le monde est longtemps endetté, il ne s’agit pas de savoir si mais quand une correction majeure aura lieu.”

En éliminant tous les gains de 2021, les gains cumulatifs de la crypto-monnaie se situent désormais à un peu plus de 35%. En comparaison, l’ETH est en hausse de 236 %, le WTI de 45,71 % et le S&P 500 de 13,08 %. Les gains YTD de l’or et du dollar sont négatifs de 1,20% et 0,57%, respectivement.

Pourtant, plus de 85% des UTXO Bitcoin sont rentables – “les prix les plus bas à la suite de baisses historiques d’une ampleur similaire avaient tendance à coïncider avec une baisse du % d’UTXO rentables à au moins ~ 55%”.

L’offre totale de Bitcoin par les détenteurs à long terme sur une base de pourcentage qui a récemment atteint un plancher à 58,5%, est également revenue au-dessus de 61%, un bon signe pour le long terme.

Pour l’instant, BTC bénéficie d’un support solide à environ 30 000 $, mais s’il tombe en panne, les prix peuvent très bien plonger en dessous de 20 000 $.

Sans oublier que la croix de la mort arrive – la MA à 50 jours de BTC est sur le point de passer sous son équivalent de 200 jours pour la première fois depuis mars 2020. Comme nous l’avons signalé, cela conduit à une croix dorée haussière comme de nombreuses fois dans l’histoire, mais cela pourrait également se produire comme en 2017, lorsqu’il a solidifié le marché baissier, ce qui signifierait que le fond n’est peut-être pas encore tout à fait atteint.

Cependant, le prix du Bitcoin ne se limite pas à une simple analyse technique.

Comme nous l’avons vu récemment, les sentiments envers la crypto-monnaie ont tourné au vinaigre, l’indice Crypto Fear & Greed étant tombé à son plus bas niveau depuis la vente de mars 2020. Le 30 mai, la lecture était de 10, qui est maintenant passée à 28.

Selon Kelly, l’un des principaux obstacles macroéconomiques à la BTC est la décélération de la croissance des achats d’actifs de la banque centrale.

Historiquement, le prix a tendance à culminer à peu près au même moment que la croissance en glissement annuel des bilans des principales banques centrales, qui a atteint 8 000 milliards de dollars pour la première fois la semaine dernière.

Avec la tendance à la monétisation de la dette à grande échelle et aux achats d’actifs susceptibles de se poursuivre, cela s’annonce haussier pour Bitcoin, mais les discussions sur un resserrement de la politique monétaire face à la hausse de l’inflation pourraient constituer un obstacle pour la BTC à court terme.

Le bitcoin et la cryptographie se sont en fait vendus à peu près au moment où les attentes d’inflation ont atteint un sommet à la mi-mai. “C’est une distinction importante parce que les marchés négocient sur des changements d’attentes, pas sur des impressions de données rétrospectives”, a déclaré Kelly.

Cependant, non seulement “le graphique à long terme montre clairement que BTC est toujours dans une tendance haussière” malgré le récent retrait et par rapport aux cycles précédents, la trajectoire des prix semble toujours être sur la bonne voie, donc à moins que 20 000 $ ne soient retestés, Bitcoin peut continuer plus haut .

