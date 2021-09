Le graphique de Nvidia axé sur l’exploitation minière est vrai et c’est une bonne nouvelle pour les joueurs | Jeux

in

Nous sommes en rupture de stock depuis un an à cause du coronavirus et des mineurs, espérons que l’un des deux cessera d’acheter des graphiques RTX dans les prochains mois en raison d’un nouveau GPU dédié.

Obtenir un RTX 3080 est mission impossible. Il en a été ainsi toute l’année, à moins que vous ne soyez prêt à payer le double de son prix.

Pour une fois Nvidia a lancé une génération de graphismes à prix contenu, les mineurs et la crise de la pandémie nous ont laissés sans stock et sans options. La crise a atteint les niveaux de 2017/2018, lorsque la première grande fièvre nous a laissés sans graphiques.

Aujourd’hui, malgré le fait que la bulle commence à éclater grâce aux interdictions d’exploitation minière de la Chine et à l’instabilité de ces derniers mois, Nous pourrions avoir un allié qui libère le stock une fois pour toutes.

Le sauveur serait la carte graphique CMP 170HX, un GPU qui faisait l’objet de rumeurs depuis un certain temps mais qui a maintenant fuité en photos grâce au tweeter HXL, qui a tweeté à ce sujet hier.

Ce graphique serait un CMP (carte dédiée au minage) pour lequel Nvidia aurait utilisé le GPU GA100, la même puce graphique sur laquelle est basée la carte graphique Team Green A100, une carte très puissante destinée aux applications de calcul de données lourdes et d’intelligence artificielle.

Il est censé être capable d’atteindre un taux de hachage de 164MH/s pour le minage d’Ethereum, ce qui dépasse 130MH/s d’un RTX 3090 (qui consomme 350W de puissance contre 250W pour le CMP 170HX).

Comme il s’agit d’une carte minière, pas de sortie vidéocar les mineurs n’auront pas besoin de connecter ce GPU à un moniteur. Et, dans un curieux mouvement, les ventilateurs ont été retirés, ne se refroidissant que passivement grâce au gros bloc d’aluminium qu’il possède comme dissipateur thermique.

Comme détaillé dans la fuite, les spécifications du CMP 170HX le dotent de 4 480 cœurs CUDA et d’une vitesse de 1,4 GHz, avec 8 Go de mémoire vidéo HBM2e et de bande passante mémoire de 1,5 To/s. Espérons que cela aide à libérer du stock, les joueurs le méritent.