Le graphique du choc de la crise énergétique montre une flambée des prix Les difficultés d’approvisionnement au Royaume-Uni | Royaume-Uni | Nouvelles

Le rédacteur en chef de BBC Newsnight, Ben Chu, a révélé que plus de 1,5 million de foyers sont contraints de changer de fournisseur d’énergie, affirmant que « nous allons tous devoir payer plus pour notre énergie dans les mois à venir ». Cela est intervenu après que deux autres sociétés énergétiques, Avro et Green, soient devenues les quatrième et cinquième sociétés à faire faillite ces dernières semaines en raison de la forte augmentation des prix du gaz. Plus de 1,5 million de propriétés sont désormais confrontées à un passage à une nouvelle entreprise potentiellement plus chère.

S’adressant à la présentatrice Emily Maitlis, M. Chu a déclaré: «La crise énergétique se réchauffe plutôt qu’elle ne se refroidit.

« Avro Energy et Green sont les deux fournisseurs qui sont allés au pied du mur aujourd’hui.

« Avro est le plus gros fournisseur à avoir échoué jusqu’à présent. 600 000 clients, ensemble ils avaient environ 835 000.

“Rassemblez tout cela, et vous avez environ un million et demi de clients au total qui ont vu leurs fournisseurs échouer dans cette crise en septembre seulement.”

Il a poursuivi: «Et ils seront tous transférés à de nouvelles entreprises fournisseurs par Ofgem, le régulateur de l’énergie, mais il y en aura certainement beaucoup d’autres à venir.

« Les analystes s’attendent à ce que des dizaines, voire des dizaines d’autres de ces petits fournisseurs échouent, d’ici Noël.

« Où cela laisse-t-il les clients ? Eh bien, cela ne signifie pas que leur énergie va être coupée ou interrompue, cela signifie probablement que leurs factures vont augmenter, même si peut-être ne pas monter en flèche immédiatement.

« Donc, si un client avait un contrat à durée déterminée, il pourrait éventuellement être honoré par le nouveau fournisseur. »

M. Chu a poursuivi: «Mais sinon, ils entreront dans le tarif variable standard, qui sera probablement plus élevé.

«Mais la mesure dans laquelle il est plus élevé sera bien sûr limitée par le plafonnement des prix du gouvernement.

« Mais en fin de compte, Emily, c’est que nous allons tous devoir payer plus pour notre énergie dans les mois à venir.

«Et c’est un indicateur de cela, regardons souvent le plafond annuel des prix de l’énergie, qui est lié au prix du marché, bien qu’avec un décalage.

«Et comme vous pouvez le voir, cela va monter à 1277 livres par an en octobre, une grosse augmentation de 12% à 140 livres.

Il a ajouté: «Et lorsque cela sera à nouveau révisé au printemps, on s’attend à ce qu’il augmente de centaines de livres de plus.

“Et en parlant de factures, le gouvernement devra probablement payer les nouveaux fournisseurs les plus importants pour s’occuper de ces nouveaux clients.”

Le plafond des prix de l’énergie, fixé par le régulateur industriel Ofgem, aide à contrôler le coût du gaz et de l’électricité au Royaume-Uni.

Le plafond limite le taux unitaire et les frais permanents que les fournisseurs peuvent facturer pour leurs tarifs par défaut.

En 2021, le niveau du plafond a augmenté deux fois la même année pour la première fois et est désormais à son plus haut niveau.