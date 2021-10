Hiroshi Ono a contribué à définir une époque. Capture d’écran : MotionGallerys/YouTube

Hiroshi Ono, mieux connu sous le nom de « M. Dotman », est décédé le 16 octobre. La nouvelle a été annoncée par son compte Twitter officiel. Selon Automaton, Ono avait été hospitalisé pour une hépatite auto-immune. Il avait 64 ans.

Ono a rejoint Namco en 1979, alors que la société entrait dans l’âge d’or des jeux d’arcade. Chez Namco, il a créé certains des sprites les plus emblématiques du jeu vidéo. Comme le souligne Video Game Densetsu, les jeux japonais n’avaient pas de liste de crédits pour le personnel, donc une grande partie de son travail le plus célèbre n’était pas crédité à l’époque. Cependant, il a travaillé en tant que graphiste sur les jeux suivants : Dig Dug, Xevious, Pac-Man, Galaga, Mappy, Pole Position, et bien d’autres. En plus de dessiner des sprites, il a également conçu des armoires de jeux d’arcade et des chapiteaux.

Chez Namco, ses compétences pour créer des sprites ont été rapidement reconnues. Lorsque le créateur de Galaga, Shigeru Yokoyama, a été interrogé sur les sprites du jeu, il avait précédemment déclaré : « Ils ont en fait été dessinés par Hiroshi Ono, un designer qui, à partir de Galaga, est devenu célèbre pour dessiner ce genre de sprites. Il est devenu connu sous le nom de ‘M. Dotman », une autorité en matière de conception de pixels, mais ces personnages ont été les premiers qu’il a créés.

L’année dernière, Kotaku a rapporté l’année dernière qu’une partie de l’art original de M. Dotman avait été volée l’année dernière. Le chercheur japonais en jeux rétro Zek a publié un bulletin d’information sur tous les points pour que les gens soient à l’affût des œuvres d’art faisant surface sur les sites d’enchères sur Internet.

Ono travaillerait chez Namco même après sa fusion avec Bandai. En 2013, il quitte l’entreprise et devient indépendant.

M. Dotman fait l’objet d’un documentaire sur son travail et son combat pour la santé. Le projet financé par la foule a déjà été entièrement financé, recueillant plus de 42 000 $.

Hiroshi Ono a aidé à définir une ère de jeu avec un art et des designs brillants. Si vous aimez les jeux vidéo, vous avez sans aucun doute rencontré son travail emblématique et influent au fil des ans.

Qu’il repose en paix.