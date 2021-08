Le Grealish de 100 millions de livres sterling de Man City et la nouvelle star de Chelsea Lukaku rejoignent Neymar, Ronaldo et Mbappe parmi les stars les plus chères de l’histoire

in

Le football a été secoué par un autre transfert potentiel de méga-argent à la suite du transfert de 160 millions de livres sterling du Real Madrid pour Kylian Mbappe.

L’attaquant français, 22 ans, est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain après quatre ans au club, Madrid étant convaincu qu’il signera Mbappe avant la date limite du 31 août.

La paire du PSG Neymar et Kylian Mbappe sont les deux joueurs les plus chers de tous les temps

Mbappe était déjà compté parmi les footballeurs les plus chers de l’histoire après avoir scellé un transfert de 166 millions de livres sterling au PSG du club d’enfance de Monaco.

Il a rejoint quelques noms illustres sur cette liste, notamment son coéquipier du club Neymar, Cristiano Ronaldo et Jack Grealish, l’homme de 100 millions de livres sterling de Manchester City.

Mbappe est également aux côtés de la nouvelle star de Chelsea Romelu Lukaku après son énorme transfert de l’Inter Milan.

Voici les dix footballeurs les plus chers de tous les temps…

dix). Romelu Lukaku, Inter Milan à Chelsea – 97 millions de livres sterling (2021)

Le retour de Lukaku à 97 millions de livres sterling à Chelsea avait brièvement fait de lui le joueur le plus cher du football via les frais de transfert cumulés avant le dernier transfert de Mbappe à Madrid.

Le Belge a eu du mal à s’adapter à la vie à Chelsea la première fois, mais a déjà marqué le pas avec un but lors de ses deuxièmes débuts lors d’une victoire 2-0 contre Arsenal.

.

Chelsea a déboursé 97,5 millions de livres sterling pour ramener Lukaku

9). Cristiano Ronaldo, du Real Madrid à la Juventus – 100 millions de livres sterling (2018)

L’homme qui a fait d’énormes frais de transfert la nouvelle norme.

La Juventus a fait sauter la banque pour signer la star du Real Madrid et a récolté les fruits dès qu’il a mis les pieds dans le stade Allianz.

Le vétéran semble sans âge alors qu’il continue de marquer la qualité et la classe.

La superstar de la Juventus Cristiano Ronaldo

8). Jack Grealish, Aston Villa à Manchester City – 100 millions de livres sterling (2021)

Man City s’intéresse depuis longtemps à Grealish et en a fait sa signature la plus chère de tous les temps cet été.

Grealish a parcouru un long chemin ces dernières années et est devenu un talisman pour Villa ces dernières années.

Maintenant, la star anglaise détient le record de transfert de la Premier League et voudra donner le coup d’envoi à l’Etihad.

.

Grealish a obtenu son premier maillot bleu ciel lors d’une victoire 5-0 sur Norwich

7). Antoine Griezmann, Atletico Madrid à Barcelone – 105 millions de livres sterling (2019)

Le passage tant attendu de Griezmann au Barça a finalement été confirmé après que les géants catalans ont payé son rachat gigantesque.

L’attaquant français de 30 ans voulait déménager au camp Nou depuis plusieurs années et l’a fait malgré la promesse de son avenir à l’Atletico l’été précédent.

Le vainqueur de la Coupe du monde a signé un contrat de cinq ans avec le Barça qui contient une clause libératoire de 800 millions d’euros.

.

Antoine Griezmann a quitté l’Atletico Madrid pour Barcelone

6). Joao Felix, Benfica à Altetico Madrid – 113 millions de livres sterling (2019)

Felix est devenu le deuxième adolescent le plus cher de tous les temps après avoir rejoint l’Atletico.

Considéré comme le joueur portugais le plus excitant depuis Ronaldo, l’attaquant de 21 ans n’a pas eu l’impact espéré lors de sa première saison, mais a un énorme avenir devant lui.

.

Joao Felix pourrait être le prochain Cristiano Ronaldo

5). Eden Hazard, de Chelsea au Real Madrid – 123 millions de livres sterling (2019)

Hazard n’a pas caché son désir de rejoindre le Real Madrid, déclarant à plusieurs reprises que son rêve était de jouer pour Los Blancos.

Les Blues ont réussi à garder Hazard au club à l’été 2018 malgré les avancées du Real, et il a ensuite enregistré la saison la plus prolifique de sa carrière, marquant 21 buts et fournissant 17 passes décisives dans toutes les compétitions.

Mais l’attrait du Bernabeu s’est finalement avéré trop fort et Hazard a scellé son mouvement l’été dernier.

Les choses ne se sont pas exactement déroulées comme prévu pour le Belge depuis et il espère y remédier lors de la prochaine campagne.

Hazard a obtenu son transfert de rêve au Real

4). Ousmane Dembele, du Borussia Dortmund à Barcelone – 130 millions de livres sterling (2017)

Encore un jeune talent et a une grande qualité sans aucun doute, mais son séjour au Barça n’a pas encore pris vie.

Le Français a marqué des buts sensationnels : une merveille contre Séville, un run et une finition sublimes contre le PSV Eindhoven, et une démonstration de vitesse et de force contre Tottenham.

Cependant, le jury est toujours sur le jeune et il doit régler son attitude s’il veut se propulser parmi l’élite mondiale.

Bartomeu a signé Dembele pour 130 millions de livres sterling en août 2017

3). Philippe Coutinho, de Liverpool à Barcelone – 140 millions de livres sterling (2018)

La sortie la plus chère de la Premier League à ce jour a vu Coutinho effectuer un transfert controversé au Camp Nou.

Cependant, le Brésilien a ensuite eu du mal à s’adapter à la vie en Catalogne et Barcelone l’a envoyé au Bayern Munich.

Les champions de la Liga pourraient le vendre prochainement.

.

Coutinho a lutté à Barcelone depuis son transfert de Liverpool

2). Kylian Mbappe, Monaco au Paris Saint-Germain – 160 millions de livres sterling (2018)

Déjà vainqueur de la Coupe du monde, le joueur de 22 ans deviendra le joueur le plus cher de tous les temps en termes de frais de transfert de carrière s’il scellait son transfert de 160 millions de livres sterling au Real Madrid.

Mais Mbappe avait déjà obtenu la deuxième place sur cette liste après que le PSG l’ait arraché à son rival national Monaco.

Mbappe est un joueur extrêmement talentueux

1). Neymar, Barcelone au Paris Saint-Germain – 200 millions de livres sterling (2017)

Le joueur le plus cher de l’histoire et l’homme qui a fixé 200 millions de livres sterling comme nouvelle référence.

Le Brésilien est sans aucun doute une superstar mais peut exaspérer autant qu’il peut fasciner.

Neymar était censé être l’homme pour mener le PSG à la gloire européenne mais n’a pas encore pu le faire. Il était censé remporter le Ballon d’Or aussi, et il a encore beaucoup à prouver.

.

Neymar a encore beaucoup à prouver en tant que joueur le plus cher du monde