Le Greenroom de Spotify démarre lentement – L’audio social peut-il rebondir ?

Spotify a officiellement lancé la plate-forme audio sociale Greenroom à la mi-juin, mais le concurrent de Clubhouse démarre lentement, selon les statistiques de téléchargement des utilisateurs.

Spotify, basé à Stockholm, a lancé une édition iOS et Android de Greenroom le mercredi 16 juin, à la suite de l’acquisition fin mars de l’application audio sociale axée sur le sport (et concurrent clé de Clubhouse) Locker Room. De plus, les supérieurs de Spotify ont indiqué hier dans leur rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2021 que Greenroom est simplement “une version repensée de l’application Locker Room de Betty Lab”.

Alors que Clubhouse a cessé ce mois-ci d’exiger que les utilisateurs potentiels reçoivent – ​​ou achètent, de la part de vendeurs tiers – des invitations pour accéder à la plate-forme, Spotify Greenroom a été ouvert à toutes les personnes intéressées dès le départ. Bien sûr, bien que l’on puisse se connecter à Greenroom avec un compte Spotify (premium ou financé par la publicité), les utilisateurs peuvent également créer un profil spécifiquement pour le premier.

Malgré cette accessibilité, l’investissement considérable de Spotify dans l’audio social et le potentiel pour la musique et les artistes de conduire des conversations sur Greenroom, cependant, les données d’installation d’applications montrent que le rival Clubhouse développe lentement sa base d’utilisateurs.

Selon Sensor Tower, Spotify Greenroom a enregistré 80 000 téléchargements iOS dans le monde en juin – TechCrunch a fixé le total des téléchargements iOS, représentant également pour juillet, à 141 000 – contre 900 000 téléchargements iOS pour Clubhouse au cours de la même période. Le Google Play Store montre que Greenroom a enregistré jusqu’à présent plus de 100 000 installations Android, contre 10 millions d’installations Android pour Clubhouse. Il convient de mentionner à cet égard que Clubhouse était disponible uniquement pour les utilisateurs d’iOS jusqu’au lancement d’une version bêta d’Android en mai 2021.

Bien que les raisons précises de l’accueil tiède de Greenroom restent floues, il convient de noter que Clubhouse, après être devenu un succès du jour au lendemain peu de temps après le début de la pandémie (et la mise en œuvre de mesures de verrouillage), a connu une baisse importante du volume de recherche Google et des installations d’applications. en 2021. Certes, les 900 000 téléchargements iOS susmentionnés que Clubhouse a sécurisés en juin ont marqué une baisse de plus de 90 % par rapport à février, ce qui a entraîné 9,6 millions de téléchargements.

Inutile de dire que le retour généralisé des spectacles en direct, des réunions de famille et d’autres activités en personne pourrait bien avoir joué un rôle dans la baisse d’intérêt à laquelle l’audio social a été confronté au cours des sept premiers mois de 2021.

De plus, plus de quelques entreprises – Facebook et Twitter parmi elles – s’apprêtent à prendre pied dans l’espace en lançant des clones de Clubhouse, et cette concurrence amplifiée sur le marché pourrait jouer un rôle dans le taux de téléchargement relativement terne de Clubhouse et la lente augmentation de Greenroom. Bien sûr, Facebook et Twitter semblent également avoir un avantage inhérent sur Clubhouse et Greenroom sous la forme de leurs bases d’utilisateurs déjà substantielles et de leur trafic considérable.

Enfin, certains observateurs remettant en question la viabilité à long terme de l’audio social, il convient de mentionner que Mark Zuckerberg a déclaré en avril que Facebook continuerait à investir dans des initiatives centrées sur l’audio même si « il faut un peu d’itération pour obtenir » des projets. comme Soundbites “pour fonctionner vraiment bien.”