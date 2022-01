Le Greenwood de Manchester United est « consomptible » aux yeux de Ralf Rangnick, selon le Guardian

Le patron par intérim Ralf Rangnick considère de manière surprenante la starlette de Manchester United et de l’Angleterre, Mason Greenwood, comme « consomptible », selon un rapport.

Le joueur de 20 ans né à Bradford a marqué cinq buts en 20 matches avec United cette saison. Et il a figuré dans les six matchs de Rangnick à ce jour. Mais l’aspirant anglais n’a pas encore atteint le sommet de sa forme cette saison, ainsi qu’un certain nombre de ses coéquipiers d’Old Trafford.

Et, selon un rapport dans The Guardian, le diplômé de la United Academy pourrait se retrouver dans le froid sous Rangnick.

C’était Cristiano Ronaldo qui était supposé être le gars de la chute sous Rangnick. On pensait que le «jeu statique» du joueur de 36 ans le verrait coupé d’une équipe de Rangnick qui devait appuyer agressivement de l’avant.

United l’a fait, dans une certaine mesure contre Crystal Palace et Burnley, mais dans les autres matchs, ils ont été jugés insuffisants. Et Rangnick a exigé qu’ils améliorent leur rendement en course hors de possession.

Ronaldo a pour sa part 14 buts, neuf d’avance sur Greenwood, qui a été exclu l’an dernier de la formation anglaise.

Selon le rapport, « il est certain que Rangnick possède la colonne vertébrale pour laisser tomber » Ronaldo. Mais plus en danger de hache à l’heure actuelle est Greenwood.

L’attaquant a été légèrement remplacé après une heure lors de la défaite contre les Wolves. Le jeune était le gars de la chute avec l’entraîneur allemand expliquant la décision par la suite.

« Ses efforts et ses performances n’étaient pas exceptionnels, mais il était l’un des meilleurs joueurs aujourd’hui », a déclaré Rangnick.

Sancho était sans doute pire, mais il a obtenu 15 minutes de plus avant d’être remplacé par Marcus Rashford, tandis que les vétérans Edinson Cavani et Ronaldo ont duré 90 minutes.

Rangnick veut « faire de Greenwood un athlète »

Rangnick a fait l’éloge de Greenwood début décembre après avoir marqué et joué dans le match nul 1-1 avec les Young Boys.

«C’est un énorme talent – ​​pied gauche, pied droit, bon avec le ballon. Aussi la façon dont il a fixé l’objectif pour Fred dimanche, donc c’est une question de continuité.

« Il doit se développer physiquement mais techniquement pour son âge, c’est un grand joueur. Mon travail est de le développer, d’en faire un athlète et s’il y parvient, il pourra devenir un joueur régulier de ce club », a déclaré Rangnick.

Mais le rapport laisse entendre que Rangnick n’a pas la patience d’attendre que Greenwood se développe. Ce que cela signifie pour l’avenir à long terme de l’attaquant n’est pas clair.

Après avoir été au club depuis l’âge de sept ans, Greenwood a signé un nouveau contrat en février 2021. Ole Gunnar Solskjaer a supervisé l’accord qui le maintiendra au club jusqu’en juin 2025, avec la possibilité d’une année supplémentaire.

